Летом в Австрии пройдет супертурнир клубов РПЛ
В конце июня – начале июля в Австрии пройдет летний супертурнир с участием 4 клубов РПЛ. Турнир аналогичен тому, что был проведен зимой в Катаре.
Планируется, что в турнире примут участие ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов", матчи пройдут 26, 27 и 30 июня, 3 и 4 июля на "Пеллау стэдиум". Победитель получит 100 тысяч евро, матчи будут показаны на каналах "Матч" и "Матч премьер".
"СЭ"
Планируется, что в турнире примут участие ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов", матчи пройдут 26, 27 и 30 июня, 3 и 4 июля на "Пеллау стэдиум". Победитель получит 100 тысяч евро, матчи будут показаны на каналах "Матч" и "Матч премьер".
"СЭ"