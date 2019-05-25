Для реабилитации Кокорина в СИЗО установят беговую дорожку
Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что в СИЗО "Бутырка" привезут беговую дорожку, чтобы находящийся там форвард "Зенита" Александр Кокорин мог работать над своим больным коленом.
"Только что разговаривала с руководством ФСИН, и они подтвердили, что врачи "Зенита" дали рекомендации насчет беговой дорожки, а также по возможности как можно чаще посещать спортзал. ФСИН с этими рекомендациями согласно и готово исполнить. Они говорят, что беговая дорожка будет. В некоторых спортзалах СИЗО она есть и так, но вот в Бутырке — не видела. А значит, ее привезут. Это будет здорово, потому что и другие заключенные смогут ей воспользоваться. Многие спрашивали о ней, но поскольку они не были спортсменами-профессионалами, вопрос не стоял так остро. Мне подтвердили, что это все будет, в том числе и особое отношение с учетом всех рекомендаций врачей "Зенита". ФСИН настроено максимально помочь, чтобы за оставшееся за решеткой время Кокорин с травмой восстановился настолько, насколько это воможно.
Что касается мест отбывания оставшегося срока, то футболисты хотели в колонию, хотя мы уже говорили, что, если бы они остались в хозотряде, то работали бы со спортом. В частности, предполагался вариант с СИЗО №?5 и СИЗО №?6, где есть несовершеннолетние. Тогда они могли бы проводить разные спортивные мероприятия.
Надо все-таки понимать, что все зависит от того, что сейчас назначит апелляция. Мне кажется, в глубине души они надеются на то, что срок снизится настолько, что можно будет освобождаться, поэтому они еще всерьез не рассматривают вопрос этапирования. Сроки и так не очень большие, а если чуть-чуть снизят, то никакого этапа и не надо. Но вообще ребята однозначно были настроены ехать в колонию и не хотели оставаться в хозотряде", - цитирует Меркачеву Sport24.
"Только что разговаривала с руководством ФСИН, и они подтвердили, что врачи "Зенита" дали рекомендации насчет беговой дорожки, а также по возможности как можно чаще посещать спортзал. ФСИН с этими рекомендациями согласно и готово исполнить. Они говорят, что беговая дорожка будет. В некоторых спортзалах СИЗО она есть и так, но вот в Бутырке — не видела. А значит, ее привезут. Это будет здорово, потому что и другие заключенные смогут ей воспользоваться. Многие спрашивали о ней, но поскольку они не были спортсменами-профессионалами, вопрос не стоял так остро. Мне подтвердили, что это все будет, в том числе и особое отношение с учетом всех рекомендаций врачей "Зенита". ФСИН настроено максимально помочь, чтобы за оставшееся за решеткой время Кокорин с травмой восстановился настолько, насколько это воможно.
Что касается мест отбывания оставшегося срока, то футболисты хотели в колонию, хотя мы уже говорили, что, если бы они остались в хозотряде, то работали бы со спортом. В частности, предполагался вариант с СИЗО №?5 и СИЗО №?6, где есть несовершеннолетние. Тогда они могли бы проводить разные спортивные мероприятия.
Надо все-таки понимать, что все зависит от того, что сейчас назначит апелляция. Мне кажется, в глубине души они надеются на то, что срок снизится настолько, что можно будет освобождаться, поэтому они еще всерьез не рассматривают вопрос этапирования. Сроки и так не очень большие, а если чуть-чуть снизят, то никакого этапа и не надо. Но вообще ребята однозначно были настроены ехать в колонию и не хотели оставаться в хозотряде", - цитирует Меркачеву Sport24.