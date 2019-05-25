Леонид Федун: задачи "Спартака" на следующий сезон обсудим 28 мая
Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что задачи команды на следующий сезон будут обсуждаться на заседании совета директоров, который пройдет 28 мая.
– Продолжается ли поиск атакующего полузащитника для основной команды?
– Не комментирую. Это вопрос не ко мне. У нас есть Томас (Цорн, генеральный директор "Спартака").
– Прошло две недели с назначения Томаса Цорна и Сергея Михайлова. Как оцениваете их работу?
– По двум неделям футбол не оценивают. Будем оценивать по окончании следующего сезона.
– А какие задачи будут поставлены перед командой на следующий сезон?
– Во вторник будет совет директоров.
– И этот вопрос там будет обсуждаться, правильно?
– Конечно.
"Спорт-Экспресс"
– Продолжается ли поиск атакующего полузащитника для основной команды?
– Не комментирую. Это вопрос не ко мне. У нас есть Томас (Цорн, генеральный директор "Спартака").
– Прошло две недели с назначения Томаса Цорна и Сергея Михайлова. Как оцениваете их работу?
– По двум неделям футбол не оценивают. Будем оценивать по окончании следующего сезона.
– А какие задачи будут поставлены перед командой на следующий сезон?
– Во вторник будет совет директоров.
– И этот вопрос там будет обсуждаться, правильно?
– Конечно.
"Спорт-Экспресс"