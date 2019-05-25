Леонид Федун: задачи "Спартака" на следующий сезон обсудим 28 мая

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что задачи команды на следующий сезон будут обсуждаться на заседании совета директоров, который пройдет 28 мая.– Не комментирую. Это вопрос не ко мне. У нас есть Томас (Цорн, генеральный директор "Спартака").– По двум неделям футбол не оценивают. Будем оценивать по окончании следующего сезона.– Во вторник будет совет директоров.– Конечно.