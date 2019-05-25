Глушаков и Ханни не помогут "Спартаку" в матче с "Оренбургом"

"Спартак" прилетел в Оренбург, где 26 мая сыграет с одноименной командой в рамках 30-го тура премьер-лиги.Как сообщает официальный сайт красно-белых, из-за повреждений в этой встрече не примут участия хавбеки Денис Глушаков и Софьян Ханни.Кроме того, в Москве остались форвард Луиз Адриану и полузащитник Фернанду - они пропустят игру из-за перебора желтых карточек. В заявку команды попал нападающий "Спартака-2" Александр Руденко.