"Динамо" – "Арсенал": стали известны стартовые составы
"Динамо" и "Арсенал" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кагнва.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кагнва.