"Динамо" – "Арсенал": стали известны стартовые составы

"Динамо" и "Арсенал" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кагнва.
Теги: Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 13:58
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