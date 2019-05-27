Роман Евгеньев может покинуть "Динамо"

Защитник "Динамо" Роман Евгеньев в летнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает "Спорт-Экспресс".

20-летний защитник стал одним из открытий сезона-2018/19, проведя за бело-голубых суммарно 22 матча, из них 18 – в чемпионате. В контракте игрока с клубом есть опция на выход – 1,7 миллиона евро. К игроку проявляют интерес два топ-клуба РПЛ – решение будет принято в июне.
Теги: Евгеньев Динамо
Сегодня, 19:32
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