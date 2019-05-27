Леонид Слуцкий: Акинфеев реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что считает голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей мира.

"Тройка лучших вратарей сейчас? В прошлом сезоне Де Хеа был бы однозначно номером один. Причем в прошлом сезоне у меня был бы и Де Хеа, и Куртуа. Сейчас я бы назвал Онану, очень сильный вратарь. Я всегда включаю в топ-5 Игоря Акинфеева. Мне кажется, на чемпионате мира он сыграл настолько блестяще, что все убедились: он реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей", - сказал Слуцкий в интервью каналу "Макарена" на YouTube.
Теги: Слуцкий Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 21:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама