Леонид Слуцкий: Акинфеев реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что считает голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей мира."Тройка лучших вратарей сейчас? В прошлом сезоне Де Хеа был бы однозначно номером один. Причем в прошлом сезоне у меня был бы и Де Хеа, и Куртуа. Сейчас я бы назвал Онану, очень сильный вратарь. Я всегда включаю в топ-5 Игоря Акинфеева. Мне кажется, на чемпионате мира он сыграл настолько блестяще, что все убедились: он реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей", - сказал Слуцкий в интервью каналу "Макарена" на YouTube.