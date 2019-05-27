Игорь Лебедев: "Ахмат", "Урал", "Ростов", даже "Спартак" с удовольствием примут Денисова в свои ряды
Член Исполкома РФС, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость об уходе полузащитника Игоря Денисова из "Локомотива".
"Я так понимаю, это решение трансферного комитета при согласовании с президентом клуба и главным тренером, о чем неоднократно заявлялось в последнее время. Болельщики теряли из вида Игоря Денисова, и никакой информации о том, что, где и почему, не было. Кроме того, что Денисов болел, а потом по каким-то причинам просто исчез. Не исключаю, что это очередное проявление непростого характера Игоря. Но, как заявил Юрий Павлович Семин после матча с "Уфой", Игорь хороший игрок, он помог команде с победой в чемпионате, но он футболист возрастной. "Локомотив" ставит задачи в первую очередь на омоложение состава, и, даже несмотря на непростой характер Денисова, наверное, Семин смог бы с ним работать, что он и доказал в прошлом сезоне.
Думаю, что Игоря с удовольствием возьмет любой клуб РПЛ ниже четвертой строчки турнирной таблицы. Главное только договориться с ним по зарплате, потому что у Игоря за годы профессиональной деятельности аппетит хороший. Вряд ли клубы ниже пятого места смогут потянуть его высокую зарплату. Если Денисов хочет продолжать играть в футбол, то любой клуб будет только рад появлению такого игрока в составе, потому что футболист он хороший. "Ахмат", "Урал", "Ростов", даже "Спартак" с удовольствием примут его в свои ряды, если смогут найти общий язык с главным тренером.
Если бы "Зенит" хотел вернуть Денисова, он сделал бы это год назад. Летом прошлого года и Денисов рвался в "Зенит", и "Локомотив" был готов его отпустить. Но "Зенит" его не вернул, и если он не сделал это тогда, вряд ли сделает это сейчас", - цитирует Лебедева Sport24.
"Я так понимаю, это решение трансферного комитета при согласовании с президентом клуба и главным тренером, о чем неоднократно заявлялось в последнее время. Болельщики теряли из вида Игоря Денисова, и никакой информации о том, что, где и почему, не было. Кроме того, что Денисов болел, а потом по каким-то причинам просто исчез. Не исключаю, что это очередное проявление непростого характера Игоря. Но, как заявил Юрий Павлович Семин после матча с "Уфой", Игорь хороший игрок, он помог команде с победой в чемпионате, но он футболист возрастной. "Локомотив" ставит задачи в первую очередь на омоложение состава, и, даже несмотря на непростой характер Денисова, наверное, Семин смог бы с ним работать, что он и доказал в прошлом сезоне.
Думаю, что Игоря с удовольствием возьмет любой клуб РПЛ ниже четвертой строчки турнирной таблицы. Главное только договориться с ним по зарплате, потому что у Игоря за годы профессиональной деятельности аппетит хороший. Вряд ли клубы ниже пятого места смогут потянуть его высокую зарплату. Если Денисов хочет продолжать играть в футбол, то любой клуб будет только рад появлению такого игрока в составе, потому что футболист он хороший. "Ахмат", "Урал", "Ростов", даже "Спартак" с удовольствием примут его в свои ряды, если смогут найти общий язык с главным тренером.
Если бы "Зенит" хотел вернуть Денисова, он сделал бы это год назад. Летом прошлого года и Денисов рвался в "Зенит", и "Локомотив" был готов его отпустить. Но "Зенит" его не вернул, и если он не сделал это тогда, вряд ли сделает это сейчас", - цитирует Лебедева Sport24.