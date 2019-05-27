Руслан Нигматуллин: выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о главном тренер команды Олеге Кононове.

Останется ли в "Спартаке" Олег Кононов?

— Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс.

"Известия"
Теги: Нигматуллин Кононов Спартак
Сегодня, 08:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама