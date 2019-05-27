Руслан Нигматуллин: выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о главном тренер команды Олеге Кононове.— Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс.