Владимир Пономарев: я этому чемпионату ставлю "десятку"

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги прошедшего чемпионата РПЛ, а также поделился воспоминаниями о старом стадионе «Динамо».

- Ожидал. Сюрпризом это поражение не стало, потому что «Спартак» весь сезон лихорадит. То проблемы у них, то с одним футболистом что-то, то с другим. А это вносит определенную нервозность в команду. Всегда так бывает. В команде должен быть хороший микроклимат, такой, как, например, создан в ЦСКА. Там дружелюбная обстановка и никаких инцидентов, никаких эксцессов. Хотя коллектив - это сложная машина, с которой нужно много работать. А что касается ЦСКА, четвертое место абсолютно закономерно. Это сейчас нормально. В команде много молодежи, только-только стабилизировался состав. Да и травмированных было немало. То один травму получает, то другой. В общем, очень сложно было Виктору Михайловичу Гончаренко, но он выдержал - молодец. Конечно, много очков мы потеряли у себя дома: 2:2 с одной командой, поражение от другой... А так мы могли бы гораздо лучше выступить. Ну, так бывает - что же делать? Тем не менее выход в Лигу Европы - это уже большое достижение нашей молодой команды. Так что все в порядке. Здесь не может быть каких-то нареканий со стороны и болельщиков, и руководства. Сделано все возможное.- Конечно. Молодежь уже более-менее окрепнет. Хотя, конечно, крепчать им надо года два-три. А то у нас журналисты молодежь захвалили. Нельзя их хвалить пока. Просто еще психологически ребята не успели окрепнуть. Им еще работать и работать. У нас уже начали говорить, что они чуть ли не в топовых европейских клубах. Нельзя им еще такие вещи говорить.Как этого можно не понимать? В 20 лет еще нет мозгов. Я сам по себе знаю - я в 20 лет тоже в футбол играл. А про нынешнее время я вообще не говорю: с такими деньгами крыша поедет. А вот когда поставили «крышу» на место - они опять забегали и заиграли. Поняли, что они еще совсем зеленые, молодые. Так что на следующий сезон ребята уже придут в себя, четко будут понимать, что они собой представляют. Вообще любой футболист должен критически к себе относиться.- Думаю, что «Локомотив». Семин - грамотный и серьезный тренер. Здесь все было правильно, все нормально. Поздравил Семина с выходом в Лигу чемпионов. Хотя «Краснодар» - тоже очень хорошая команда, прекрасно у них поставлена игра, и все нацелено на то, чтобы забить гол. В глухую оборону они никогда не уходили.- Здорово все очень было. Этот чемпионат исключительный был: очень напряженный. До конца какая-то интрига сохранялась. Даже в отношении «Зенита»: несколько игр у них были неудачными, потом и спад какой-то был, затем снова заиграла команда. Чемпионат очень интересный. Я ставлю ему «десятку».- Я очень рад этому событию. Потому что я сам начинал играть в московском «Динамо». За дублирующий состав играл, и на малой арене там играл, и на центральном стадионе играл. В общем, это родной для меня клуб: я там свои самые молодые годы провел. Прошел динамовскую школу. Приезжал на метро на тренировки сюда, мы тренировались на малом стадионе, которого сейчас уженет.Каждую весну мы там также работали граблями, чтобы трава росла. Интересно было, дружное очень было время. Я опять же очень рад, что построили этот великолепный стадион. Много хороших воспоминаний о «Динамо» осталось. Я не был пока на новой арене. Говорили, что когда будет открытие, пригласят, но не знаю - пока не звонили. Я много матчей в составе ЦСКА повел на стадионе «Динамо». Мне он всегда очень нравился. Потому что он в центе Москвы и там всегда хорошее поле было. В «Лужниках» намного хуже газон был.