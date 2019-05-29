Суд приступил к рассмотрению иска фаната ЦСКА к паблику Mash за новость об организации им драки
Суд в Москве приступил к рассмотрению иска фаната ЦСКА Ильи Златогорова к паблику Mash на 1 млн руб. из-за публикации о его задержании и причастности к драке, которую фанаты ЦСКА устроили 7 ноября 2018 года с болельщиками "Ромы", сообщает "Агентство городских новостей2.
В исковом заявлении истец просит признать порочащими, не соответствующими действительности и запретить к распространению сведения, размещенные ответчиком о причастности И.Златогорова к организации ноябрьских беспорядков, содержащиеся в сети интернет. Обязать удалить информацию о причастности И.Златогорова к организации беспорядков, обязать удалить информацию о задержании, обязать сделать опровержение в сети интернет сведений о его причастности к организации беспорядков и опубликовать опровержение в сети интернет сведений о задержании истца.
Также И.Златогоров просит взыскать с паблика моральный вред в размере 1 млн руб. и расходы по составлению протокола осмотра доказательств в размере 20 тыс. 300 руб.
В суде представитель Mash заявила, что "блогеры Mash не имеют юридического образования". Она добавила, что при рассмотрении данного дела необходимо учитывать, что Mash "не является СМИ, а является свободным сообществом блогеров". По ее словам эти блогеры не подписываются, а их действия регулируются внутренними правилами. При этом любой случайный человек не может опубликовать сообщения на сайте Mash, а ответственность за публикацию несет ООО "Мэш".
"Согласно закону о СМИ Mash не является СМИ, поэтому положение закона о проверке им каких либо фактов не может быть применяемо в данном случае. Исходя из практики рассмотрения исков о защите чести и достоинства, лицо, распространившее сведения, освобождается от ответственности если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности", - сказала представитель ответчика. Сообщение о причастности истца к драке она назвала оценочным суждением и добавила, что не считает его оскорбительным.
Примечательно, что представитель ответчика не смогла пояснить суду, почему информация о том, что истец связан с дракой с болельщиками "Ромы" появилась первой на Mash, а уже позже ее в разной форме подтвердили другие СМИ и информационные агентства.
В настоящий момент И.Златогоров безработный. В суде он заявил, что из-за публикации лишился работы на телеканале "Звезда", а после не продления с ним контракта, не смог устроиться на работу в компанию НТВ.
"Я лишился из-за этого работы. Я учился на оператора пять лет. Меня, можно сказать, публично опустили при всех", - рассказал истец. Он отметил, что в момент конфликта, в организации которого его обвинил Mash, он находился на работе. И.Златогоров пояснил, что действительно был доставлен полицией для беседы в ОВД, но после допроса был отпущен, так как правоохранители не сумели доказать его причастность к драке.
"Мне приписали беспорядки. Это попало в сеть везде. Я видел, что это скопировали другие издания, но даже они не говорили (что я организатор - прим.). Никаких доказательства никто, ни полиция, не предъявили. Со мной был бы продлен контракт. Мне выдали пресс-карту на следующий год, что не сделали ли бы, если бы не собирались продлять", - рассказал фанат.
В исковом заявлении истец просит признать порочащими, не соответствующими действительности и запретить к распространению сведения, размещенные ответчиком о причастности И.Златогорова к организации ноябрьских беспорядков, содержащиеся в сети интернет. Обязать удалить информацию о причастности И.Златогорова к организации беспорядков, обязать удалить информацию о задержании, обязать сделать опровержение в сети интернет сведений о его причастности к организации беспорядков и опубликовать опровержение в сети интернет сведений о задержании истца.
Также И.Златогоров просит взыскать с паблика моральный вред в размере 1 млн руб. и расходы по составлению протокола осмотра доказательств в размере 20 тыс. 300 руб.
В суде представитель Mash заявила, что "блогеры Mash не имеют юридического образования". Она добавила, что при рассмотрении данного дела необходимо учитывать, что Mash "не является СМИ, а является свободным сообществом блогеров". По ее словам эти блогеры не подписываются, а их действия регулируются внутренними правилами. При этом любой случайный человек не может опубликовать сообщения на сайте Mash, а ответственность за публикацию несет ООО "Мэш".
"Согласно закону о СМИ Mash не является СМИ, поэтому положение закона о проверке им каких либо фактов не может быть применяемо в данном случае. Исходя из практики рассмотрения исков о защите чести и достоинства, лицо, распространившее сведения, освобождается от ответственности если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности", - сказала представитель ответчика. Сообщение о причастности истца к драке она назвала оценочным суждением и добавила, что не считает его оскорбительным.
Примечательно, что представитель ответчика не смогла пояснить суду, почему информация о том, что истец связан с дракой с болельщиками "Ромы" появилась первой на Mash, а уже позже ее в разной форме подтвердили другие СМИ и информационные агентства.
В настоящий момент И.Златогоров безработный. В суде он заявил, что из-за публикации лишился работы на телеканале "Звезда", а после не продления с ним контракта, не смог устроиться на работу в компанию НТВ.
"Я лишился из-за этого работы. Я учился на оператора пять лет. Меня, можно сказать, публично опустили при всех", - рассказал истец. Он отметил, что в момент конфликта, в организации которого его обвинил Mash, он находился на работе. И.Златогоров пояснил, что действительно был доставлен полицией для беседы в ОВД, но после допроса был отпущен, так как правоохранители не сумели доказать его причастность к драке.
"Мне приписали беспорядки. Это попало в сеть везде. Я видел, что это скопировали другие издания, но даже они не говорили (что я организатор - прим.). Никаких доказательства никто, ни полиция, не предъявили. Со мной был бы продлен контракт. Мне выдали пресс-карту на следующий год, что не сделали ли бы, если бы не собирались продлять", - рассказал фанат.