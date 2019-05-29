Тренер "Сызрани" может сменить Божовича в случае вылета "Крыльев" в ФНЛ
В Самаре уже раздумывают над кандидатурой нового главного тренера команды после ужасной весны с Божовичем.
Дмитрий Воецкий. Фото: ФК "Сызрань-2003"
По информации "Матч ТВ", в случае вылета самарского клуба из РПЛ по итогам переходных игр, в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет уволен.
Отставка Божовича, по сведениям источника, возможна и в случае успеха в стыковых матчах: несмотря на масштабную трансферную кампанию, которая привела к образованию дефицита бюджета в 200 миллионов рублей, в последних 10 матчах "Крылья" потерпели 8 поражений. В эшелонах самарской власти очень недовольны таким выступлением.
Если "Крылья" вылетят в ФНЛ, команду может возглавить бывший тренер другой команды из Самарской области Дмитрий Воецкий, недавно покинувший "Сызрань-2003". При Воецком клуб постоянно находился среди лидеров зоны "Урал-Поволжье" в ПФЛ, выходил в 1/8 финала Кубка России.