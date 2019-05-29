Тренер "Сызрани" может сменить Божовича в случае вылета "Крыльев" в ФНЛ

В Самаре уже раздумывают над кандидатурой нового главного тренера команды после ужасной весны с Божовичем.

Дмитрий Воецкий. Фото: ФК "Сызрань-2003"
Сегодня в Нижнем Новгороде состоится первый стыковой матч за право играть в премьер-лиге между местной одноимённой командой и "Крыльями Советов".

По информации "Матч ТВ", в случае вылета самарского клуба из РПЛ по итогам переходных игр, в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет уволен.

Отставка Божовича, по сведениям источника, возможна и в случае успеха в стыковых матчах: несмотря на масштабную трансферную кампанию, которая привела к образованию дефицита бюджета в 200 миллионов рублей, в последних 10 матчах "Крылья" потерпели 8 поражений. В эшелонах самарской власти очень недовольны таким выступлением.

Если "Крылья" вылетят в ФНЛ, команду может возглавить бывший тренер другой команды из Самарской области Дмитрий Воецкий, недавно покинувший "Сызрань-2003". При Воецком клуб постоянно находился среди лидеров зоны "Урал-Поволжье" в ПФЛ, выходил в 1/8 финала Кубка России.
Теги: Крылья Советов Божович
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