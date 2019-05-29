Григорий Иванов: "Урал" потерял много очков из-за судей

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что его команда могла бы выступить в минувшем сезоне более успешно, если бы не судейство.

"Мы потеряли много очков только из-за судейских ошибок. Особенно в последних играх арбитры принимали какие-то непонятные решения. А так мы могли претендовать и на 6-е, и на 7-е, и на 8-е место. Но получилось, как получилось.

Я много высказывался по поводу судей. Понимаю, что они тоже люди, имеют право на ошибку. Но когда некоторые арбитры принимают, на мой взгляд, очень странные решения, это вызывает вопросы", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Урал
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