Агент Роналду устроит Дзюбу в "Вулвз"? Кажется, главный русский форвард наконец-то уедет в Англию
Стало известно, что трансферными делами мечтающего играть в АПЛ нападающего будет заниматься португальский агент Жорже Мендеш. Именно он собрал команду, которая в этом сезоне стала лучшей за пределами топ-6
Дзюба хотел уехать в Англию ещё после Чемпионата мира. Он роскошно показал себя на широкой публике, так что все шансы у него были. В конце концов мы ведь говорим о самой шикующей лиге мира. Рисковать они могут немерено, поэтому ничего удивительного в том, что возникла реальная возможность, не было.
Но случилась неприятность с агентами. Дзюба потом уточнил, что они просто испарились:
- Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент. Остаюсь в «Зените», - приводил слова Артёма «Р-Спорт» в конце лета.
Сам Дзюба не так давно говорил, что речь, конечно, не топ-5:
- Чтобы уехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки, - говорил он «Спорт-Экспрессу».
Иллюзий главный форвард России с лета 2018 года не строил. Но и не собирался ехать в команды, которые боролись за выживание:
– Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо, - объяснял Артём.
Вероятно, такая ситуация остаётся и сейчас. На протяжении почти всего сезона Дзюба показывал уровень (был только период без забитых мячей), но этого явно недостаточно, чтобы заслужить вызов хотя бы в «Арсенал».
Сегодня сначала «Чемпионат», а потом и Василий Конов написали, что дела Дзюбы ведёт Жорже Мендеш. Это один из самых влиятельных агентов в мире: один из его клиентов Роналду. А теперь ещё и Артём – и Мендеш подыскивает ему вариант в английской лиге.
Куда именно может переехать Артём?
Наиболее вероятным вариантом теперь выглядит «Вулверхэмптон». Мендеш не первый год работают вместе с главным тренером Эшпириту Санту. Начинали они ещё в «Валенсии», но тогда это было не так удачно. Теперь – в «Вулвз».
«Волки» ещё в прошлом году были в Чемпионшипе. Катком прошлись по сезону и заняли первое место, вышли в АПЛ. А уже в этом году, усилившись Жотой, Невешем и Хименесом, команда стала лучшей за пределами топ-6.
С одной стороны, это довольно стабильная команда, которая в закончившемся сезоне забралась очень высоко. Плюс Дзюбе подойдёт стиль – атаковать флангами у подопечных Нуну получается куда лучше, чем ходить через центр. Чувствуете, какой плюс в этом для габаритного и уместного на верховых мячах Дзюбы?
С другой стороны, у «волков» есть роскошный Рауль Хименес, которого летом арендовали, а выкупили уже зимой. У него 13 мячей в этом сезоне. Судя по всему, соперничать Дзюбе придётся именно с ним. Но и здесь кроется неприятность: Нуну очень любит стабильность состава, поэтому старт на протяжении сезона менялся довольно редко. Очень многое зависит от того, как скоро Артём сумеет адаптироваться.
Во второй части сезона Нуну иногда играл в двух нападающих, Хименесу помогал Жота. Тяжело представить, что с этой парой форвардов Дзюба будет конкурировать успешно. Но, возможно, после роскошного сезона в исполнении обоих игроков, кого-то из них заберут.
«Волки», кстати, в следующем году будут играть в Лиге Европы (впервые с сезона-1980/81). А Дзюба по итогам этого розыгрыша второго еврокубкового турнира вошёл в символическую сборную игроков по версии InStat.
Почти наверняка остаются контакты с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» почему-то страшно хотят заполучить именно российского футболиста. Сначала был конкретный интерес к Смолову, теперь сам Дзюба признался, что были переговоры с лондонским клубом.
Этот вариант ещё более весёлый. У «Вест Хэма» потрясающий стадион и безбашенное руководство. Они очень любят атакующий футбол и даже, есть такое ощущение, не всегда парятся по поводу результата. Кажется, Артём и там пришёлся бы очень к месту.
Но вообще вариантов очень много. При этом у всех есть деньги. Дзюба может подойти «Эвертону». Форвард «ирисок» Тосун в этом сезоне присел на лавку, так что Дзюба может оказаться ему заменой. Играющий вместо него Доминик Кэлверт-Льюин впечатлял не очень.
Артёмом вполне может интересоваться и «Борнмут», владеет которым россиянин Максим Дёмин, и «Ньюкасл». У последнего очень жадный владелец, но в скором времени команда может лишиться нашего старого знакомого Рондона (вокруг него сейчас ходит много трансферных слухов).
Дзюба показал этой весной, что он разноплановый игрок, это прибавляет ему ценности. Учитывая возможности английских клубов, возможных команд под Артёма слишком много, чтобы можно было угадать наверняка.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/zenit_spb, ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков, skysports
Дзюба хотел уехать в Англию ещё после Чемпионата мира. Он роскошно показал себя на широкой публике, так что все шансы у него были. В конце концов мы ведь говорим о самой шикующей лиге мира. Рисковать они могут немерено, поэтому ничего удивительного в том, что возникла реальная возможность, не было.
Но случилась неприятность с агентами. Дзюба потом уточнил, что они просто испарились:
- Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент. Остаюсь в «Зените», - приводил слова Артёма «Р-Спорт» в конце лета.
Сам Дзюба не так давно говорил, что речь, конечно, не топ-5:
- Чтобы уехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки, - говорил он «Спорт-Экспрессу».
Иллюзий главный форвард России с лета 2018 года не строил. Но и не собирался ехать в команды, которые боролись за выживание:
– Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо, - объяснял Артём.
Вероятно, такая ситуация остаётся и сейчас. На протяжении почти всего сезона Дзюба показывал уровень (был только период без забитых мячей), но этого явно недостаточно, чтобы заслужить вызов хотя бы в «Арсенал».
Сегодня сначала «Чемпионат», а потом и Василий Конов написали, что дела Дзюбы ведёт Жорже Мендеш. Это один из самых влиятельных агентов в мире: один из его клиентов Роналду. А теперь ещё и Артём – и Мендеш подыскивает ему вариант в английской лиге.
Куда именно может переехать Артём?
Наиболее вероятным вариантом теперь выглядит «Вулверхэмптон». Мендеш не первый год работают вместе с главным тренером Эшпириту Санту. Начинали они ещё в «Валенсии», но тогда это было не так удачно. Теперь – в «Вулвз».
«Волки» ещё в прошлом году были в Чемпионшипе. Катком прошлись по сезону и заняли первое место, вышли в АПЛ. А уже в этом году, усилившись Жотой, Невешем и Хименесом, команда стала лучшей за пределами топ-6.
С одной стороны, это довольно стабильная команда, которая в закончившемся сезоне забралась очень высоко. Плюс Дзюбе подойдёт стиль – атаковать флангами у подопечных Нуну получается куда лучше, чем ходить через центр. Чувствуете, какой плюс в этом для габаритного и уместного на верховых мячах Дзюбы?
С другой стороны, у «волков» есть роскошный Рауль Хименес, которого летом арендовали, а выкупили уже зимой. У него 13 мячей в этом сезоне. Судя по всему, соперничать Дзюбе придётся именно с ним. Но и здесь кроется неприятность: Нуну очень любит стабильность состава, поэтому старт на протяжении сезона менялся довольно редко. Очень многое зависит от того, как скоро Артём сумеет адаптироваться.
Во второй части сезона Нуну иногда играл в двух нападающих, Хименесу помогал Жота. Тяжело представить, что с этой парой форвардов Дзюба будет конкурировать успешно. Но, возможно, после роскошного сезона в исполнении обоих игроков, кого-то из них заберут.
«Волки», кстати, в следующем году будут играть в Лиге Европы (впервые с сезона-1980/81). А Дзюба по итогам этого розыгрыша второго еврокубкового турнира вошёл в символическую сборную игроков по версии InStat.
??? pic.twitter.com/AsWqk2Tkk0— Wolves (@Wolves) May 18, 2019
Почти наверняка остаются контакты с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» почему-то страшно хотят заполучить именно российского футболиста. Сначала был конкретный интерес к Смолову, теперь сам Дзюба признался, что были переговоры с лондонским клубом.
Этот вариант ещё более весёлый. У «Вест Хэма» потрясающий стадион и безбашенное руководство. Они очень любят атакующий футбол и даже, есть такое ощущение, не всегда парятся по поводу результата. Кажется, Артём и там пришёлся бы очень к месту.
Но вообще вариантов очень много. При этом у всех есть деньги. Дзюба может подойти «Эвертону». Форвард «ирисок» Тосун в этом сезоне присел на лавку, так что Дзюба может оказаться ему заменой. Играющий вместо него Доминик Кэлверт-Льюин впечатлял не очень.
Артёмом вполне может интересоваться и «Борнмут», владеет которым россиянин Максим Дёмин, и «Ньюкасл». У последнего очень жадный владелец, но в скором времени команда может лишиться нашего старого знакомого Рондона (вокруг него сейчас ходит много трансферных слухов).
Дзюба показал этой весной, что он разноплановый игрок, это прибавляет ему ценности. Учитывая возможности английских клубов, возможных команд под Артёма слишком много, чтобы можно было угадать наверняка.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/zenit_spb, ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков, skysports