Александр Тарханов: юноши Хомухи на голову уступали португальцам в техническом плане
Российский тренер "Пюника" Александр Тарханов указал на одну из проблем, с которой сталкиваются армянские и российские футболисты.
"Когда ты видишь, что у футболистов есть прогресс, всегда удовлетворение получаешь от этой работы. [В Армении] тоже, когда я приехал, проблем много было в командной игре. В техническом плане. У них вроде бы техника есть, но какая-то жесткая. Не с мячом, не в ведении, не в обыгрыше, которым они часто злоупотребляют. А именно в том, как правильно принять мяч, как отдать пас. Это совершенно другое. Поэтому за тот промежуток, что мы провели, хотя было игр много и работы практически еще не было, но я вставлял те упражнения, которые необходимы. Именно игровые, не статические — в играх, в квадратах, со взятием ворот. Все время я слежу, чтобы правильно работали с мячом. Это очень важно. Потому что они получают мяч и куда-то его сразу тащат. Когда есть пространство, когда надо бежать от соперников, искать решение, куда провести мяч. И сейчас стало получаться.
Проблема в том, что никто из тренеров не обращает внимание на техническую часть. Только тактика и физика. И наши тренеры, и здесь. Поэтому мы отстаем в технике. Даже вот юноши Хомухи проиграли, с португальцами я смотрел матч, ну на голову те выше в техническом плане! Мы не можем вывести мяч, не можем отдать точный пас. В свое время у Бескова — и в "Спартаке", и в сборной — не отдашь правильно пас — он останавливал игру: "Почему ты так отдал? Надо было вот так". Такие, казалось бы, мелочи, а они — основа основ футбола. Вот этим я и занимаюсь долго, поэтому команды у меня всегда интересные. Работаю с большими футболистами — все равно вытаскиваю их наверх, уровень повышаю. Поэтому они и смотрятся", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
"Когда ты видишь, что у футболистов есть прогресс, всегда удовлетворение получаешь от этой работы. [В Армении] тоже, когда я приехал, проблем много было в командной игре. В техническом плане. У них вроде бы техника есть, но какая-то жесткая. Не с мячом, не в ведении, не в обыгрыше, которым они часто злоупотребляют. А именно в том, как правильно принять мяч, как отдать пас. Это совершенно другое. Поэтому за тот промежуток, что мы провели, хотя было игр много и работы практически еще не было, но я вставлял те упражнения, которые необходимы. Именно игровые, не статические — в играх, в квадратах, со взятием ворот. Все время я слежу, чтобы правильно работали с мячом. Это очень важно. Потому что они получают мяч и куда-то его сразу тащат. Когда есть пространство, когда надо бежать от соперников, искать решение, куда провести мяч. И сейчас стало получаться.
Проблема в том, что никто из тренеров не обращает внимание на техническую часть. Только тактика и физика. И наши тренеры, и здесь. Поэтому мы отстаем в технике. Даже вот юноши Хомухи проиграли, с португальцами я смотрел матч, ну на голову те выше в техническом плане! Мы не можем вывести мяч, не можем отдать точный пас. В свое время у Бескова — и в "Спартаке", и в сборной — не отдашь правильно пас — он останавливал игру: "Почему ты так отдал? Надо было вот так". Такие, казалось бы, мелочи, а они — основа основ футбола. Вот этим я и занимаюсь долго, поэтому команды у меня всегда интересные. Работаю с большими футболистами — все равно вытаскиваю их наверх, уровень повышаю. Поэтому они и смотрятся", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".