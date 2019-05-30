Владислав Радимов: очень не хотелось бы, чтобы в РПЛ были такие команды, как "Анжи"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выступил против участия в российской Премьер-лиге таких команд, как "Анжи", который испытывает серьезные финансовые трудности и занял последнее место по посещаемости матчей в прошедшем сезоне РПЛ."Очень не хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате были такие команды, как "Анжи". Не из-за того, что я предвзято отношусь. Но когда 8 месяцев не платят деньги и команда добирается на игру 30 часов на автобусе… И болельщики на них не ходят! Конечно, такого не хотелось бы.Лучше пускай вернется "Ротор" с 30 тысячами болельщиков на трибунах. Хочется, чтобы футбол был для болельщиков, а новые стадионы, которые построены к чемпионату мира, были представлены в Премьер-лиге", - сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".