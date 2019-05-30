Владислав Радимов сравнил "Спартак" с "Палермо"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сравнил московский "Спартак" с итальянским "Палермо", который известен в первую очередь частой сменой тренеров."Спартак" — это особо интересная история. Открываешь новости, а там все время под первым номером сообщения о том, кто кому в "Спартаке" поставил лайки и кто с кем поругался. Пока будут идти раздраи внутри коллектива, ничего у "Спартака" не получится.У "Спартака" в линии атаки играют Зе Луиш и Адриано. У кого в российском чемпионате нападение сильнее? Только "Зенит" может сравниться. Но "Спартаку" можно дать снисхождение из-за того, что они продали Промеса, который все-таки был лучшим футболистом чемпионата.Что касается смены тренера посреди чемпионата, то в данной ситуации это не пошло "Спартаку" в плюс. Вспоминается команда "Палермо", в которой президент менял по 15 тренеров за сезон", - сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".