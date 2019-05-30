Дмитрий Хохлов: руководством было озвучено, что "Динамо" должно бороться за место в Лиге Европы
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги сезона-2018/19, который бело-голубые завершили на 12-м месте в РПЛ, и поделился ожиданиями от следующего сезона.
"Естественно, итогами сезона недоволен. Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.
Что касается положительных моментов, то отметил бы, что в команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.
Насколько изменится "Динамо" к старту следующего сезона? Сейчас об этом рано говорить. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички. Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше.
Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе — это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион. Мы долго ждали его открытия — наконец провели на нем игру! Мои впечатления? Отличная арена! Современная, со всей необходимой инфраструктурой. Начинается новый этап в жизни "Динамо", будем вместе с болельщиками творить новую историю клуба. Надеюсь, стадион на долгие-долгие годы станет домом для всех динамовцев. Если будем показывать здесь зрелищный футбол, уверен, он будет заполняться", — цитирует Хохлова vtbrussia.ru.
"Естественно, итогами сезона недоволен. Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.
Что касается положительных моментов, то отметил бы, что в команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.
Насколько изменится "Динамо" к старту следующего сезона? Сейчас об этом рано говорить. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички. Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше.
Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе — это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион. Мы долго ждали его открытия — наконец провели на нем игру! Мои впечатления? Отличная арена! Современная, со всей необходимой инфраструктурой. Начинается новый этап в жизни "Динамо", будем вместе с болельщиками творить новую историю клуба. Надеюсь, стадион на долгие-долгие годы станет домом для всех динамовцев. Если будем показывать здесь зрелищный футбол, уверен, он будет заполняться", — цитирует Хохлова vtbrussia.ru.