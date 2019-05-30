Артем Дзюба: Манчини - не тренер, а бизнесмен. Никого не знал из соперников, даже Промеса
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о бывшем главном тренере команды Роберто Манчини, который в настоящее время тренирует сборную Италии.
"Для меня Манчини не тренер, он - бизнесмен. Как-то услышал однажды - почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти - мафиози. Так и есть. Ну и что, что Италия? Посмотрим, что из этого выйдет - у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять - есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.
Вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто - левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен. Столько баек с ним связано. Готовились как-то к "Спартаку", он говорит - у них там хороший 25-й номер, турок такой. Кто-то ему говорил - Таски? Тот в ответ - какой Таски, нет! Я уже сижу, закипаю, говорю - это Мельгарехо, он - парагваец. Манчини мне - браво!
Первая установка перед "Спартаком" у него была: "У них девять правшей, два левши - погнали". Никого не знал из соперников. Говорит - там есть классная десятка, как его? Ему шепчут - Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова - Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе", - цитирует Дзюбу "СЭ".
"Для меня Манчини не тренер, он - бизнесмен. Как-то услышал однажды - почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти - мафиози. Так и есть. Ну и что, что Италия? Посмотрим, что из этого выйдет - у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять - есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.
Вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто - левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен. Столько баек с ним связано. Готовились как-то к "Спартаку", он говорит - у них там хороший 25-й номер, турок такой. Кто-то ему говорил - Таски? Тот в ответ - какой Таски, нет! Я уже сижу, закипаю, говорю - это Мельгарехо, он - парагваец. Манчини мне - браво!
Первая установка перед "Спартаком" у него была: "У них девять правшей, два левши - погнали". Никого не знал из соперников. Говорит - там есть классная десятка, как его? Ему шепчут - Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова - Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе", - цитирует Дзюбу "СЭ".