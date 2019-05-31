Болельщики признали Чалова лучшим игроком сезона

Болельщики признали нападающего ЦСКА Федора Чалов лучшим игроком минувшего сезона.

Форвард сборной России набрал 41 процента голосов на странице в сети "Вконтакте". За него проголосовало 44 710 человек.

В прошедшем сезоне Чалов забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.

Теги: Чалов ЦСКА
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