Болельщики признали Чалова лучшим игроком сезона
Болельщики признали нападающего ЦСКА Федора Чалов лучшим игроком минувшего сезона.
Форвард сборной России набрал 41 процента голосов на странице в сети "Вконтакте". За него проголосовало 44 710 человек.
В прошедшем сезоне Чалов забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.
Форвард сборной России набрал 41 процента голосов на странице в сети "Вконтакте". За него проголосовало 44 710 человек.
В прошедшем сезоне Чалов забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.
? Фёдор Чалов — лучший игрок #РПЛ сезона 2018/19 по версии пользователей «ВКонтакте»!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 31, 2019
? Нападающий @pfc_cska набрал 41% голосов, за него проголосовало 44 710 человек.
? В прошедшем сезоне он забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. #ИгрокСезона #ЦСКА #Чалов pic.twitter.com/Xb5HY5xt6x