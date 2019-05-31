Черчесов: какой бы дал совет Дзюбе? Смотря за сколько

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки команды рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра, передаёт корреспондент- Состав, может, и расширенный, но только на одного футболиста. Мы всегда вызывали 24, сейчас вызвали 25. Что касается новеньких, надо дать им время, а потом можно будет с ними пообщаться. Надо чтобы они поняли, ну и мы оценили. Все работают у всех нормальное настроение.- Нам нужен был соперник, потому что слишком большой перерыв: 26 мая был последний тур, игра только 8 июня. Мы могли сыграть между собой, но это воспринимается как тренировка. «Чертаново» дало добро, они близко, вот мы и сыграем. Это правильно.Почему игра будет закрыта для зрителей? Когда присутствуют зрители, надо соблюдать определённые законы. Это милиция, охрана и другие нюансы, которые нужно учитывать. Мы не хотим ажиотаж, нам эта встреча нужна для работы.Хотя болельщиков мы любим.- Сборную никто не покинет. Должно было 26 игроков, но Игнатьева мы не стали держать после проведённых тестов. Он до 8 июня числа может быть здоров, но не готов, он тренироваться не может.А так все будут на сборах. 4 вратаря – потому что уже матчи закончились, если бы мы вызвали меньше и кто-то подхватил, например, ангину, пришлось бы вызывать игрока с Карибских островов, при этом неготового.Песьяков приехал в первый раз. Вчера мы с ним пообщались. Оценим его воочию.- Все живо тренируются, все всё прекрасно понимают. Сегодня у нас будет небольшое собрание, покажем нюансы по сопернику, чтобы понимали, против кого играем и что нас ждёт. А потом конкретно перед каждым матчем будет делать теорию, чтобы конкретизировать. Мы внимательно наблюдаем, независимо от имён, будем оценивать и принимать решения по стартовому составу.- Может, для вас. Вы будете на трибуне сидеть в панаме, может быть, с кружкой пива. А нам надо работать и тренироваться. Мы не можем так рассуждать. До этого мы играли против Бельгии и Казахстана, кто-то говорил, что это сложно. Нам это не сложно и не легко, нам нужно просто правильно готовиться. Так и сейчас. Мы не можем делить на трудное и сложное.Состояние футболистов по пятибалльной шкале? Не могу так оценивать. Если вы видели, мы сегодня делали маленький тестик. Его делаем перед каждым матчем. Когда цифры будут, это будет уже не приблизительно, а точно.Настроение, я уже говорил, оно хорошее. А готовность мы оценим, когда мне расшифруют [результаты теста].- Мало информации у вас. У нас – достаточно. Мы готовимся к конкретной игре. Даже сегодняшняя тренировка была посвящена некоторым тактическим вещам. Потихоньку накладываем те элементы, которые нам нужны.- Я с ним разговаривал. Он приедет второго рано утром. Он задержался из-за матчей плей-офф чемпионата Чехии, ещё одна игра впереди. Он знает, для чего едет, он знает свою ситуацию. Если есть игроки, которых мы хотим посмотреть, мы их смотрим. Он знает, что начинает 26-м.А каким он станет во время сборов, от него зависит.- У нас никаких изменений в этом плане нет.- Все на приезжают на сборах в одном статусе. Еще не было такого, чтобы мы кого-то не замечали.- Мне никогда ни хорошо, ни плохо. Главное, чтобы футболист продолжал совершенствоваться. Мы уважаем решение каждого из них. Они достаточно умные. Было уже, что игрок сборной переходит в другой клуб, а потом у нас не играет, потому что не может себя в клубе проявить.Ну а так: хочется, чтобы игроки выступали за хорошие команды, в хороших лигах.Если Дзюба попросит у меня совет? Смотря за сколько.- Я был в Нижнем, когда молодёжка играла. Стадионы, поля, мы всё проверили, всё в лучшем виде. Думаю, интерес будет и зритель будет, так что это решение нас со всех сторон устраивает.Как говорится, мы из тех, кто обещает и женится. Обещали на всех стадионах Чемпионата мира провести матчи – если не будет проблем с логистикой – сыграем на всех. Осталось два – Волгоград и Екатеринбург.