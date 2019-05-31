Михаил Шац не уверен, что Дзюба уедет в Англию

Известный телеведущий, шоумен, многолетний болельщик "Зенита" Михаил Шац считает, что нападающий питерского клуба и сборной России Артем Дзюба может остаться в команде.

– Дзюба мечтает об Англии. Стоит ли ему срываться в условный "Вулверхэмптон"?

– В интервью вашей газете Артем четко расставил приоритеты. Он знает, чего хочет. С одной стороны, будет очень обидно, если "Зенит" накануне Лиги чемпионов потеряет важного игрока. А с другой…

– Что?

– Этот шанс Дзюба точно заслужил. Впрочем, не факт, что он уедет. Лига чемпионов – серьезный козырь. Способный перебить предложение от какого-нибудь английского середняка.

"СЭ"
Теги: Шац Дзюба Зенит
Сегодня, 01:06
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