Михаил Шац не уверен, что Дзюба уедет в Англию
Известный телеведущий, шоумен, многолетний болельщик "Зенита" Михаил Шац считает, что нападающий питерского клуба и сборной России Артем Дзюба может остаться в команде.
– Дзюба мечтает об Англии. Стоит ли ему срываться в условный "Вулверхэмптон"?
– В интервью вашей газете Артем четко расставил приоритеты. Он знает, чего хочет. С одной стороны, будет очень обидно, если "Зенит" накануне Лиги чемпионов потеряет важного игрока. А с другой…
– Что?
– Этот шанс Дзюба точно заслужил. Впрочем, не факт, что он уедет. Лига чемпионов – серьезный козырь. Способный перебить предложение от какого-нибудь английского середняка.
"СЭ"
– Дзюба мечтает об Англии. Стоит ли ему срываться в условный "Вулверхэмптон"?
– В интервью вашей газете Артем четко расставил приоритеты. Он знает, чего хочет. С одной стороны, будет очень обидно, если "Зенит" накануне Лиги чемпионов потеряет важного игрока. А с другой…
– Что?
– Этот шанс Дзюба точно заслужил. Впрочем, не факт, что он уедет. Лига чемпионов – серьезный козырь. Способный перебить предложение от какого-нибудь английского середняка.
"СЭ"