Себастьян Шиманьски: уверен, что продолжу прогрессировать в "Динамо"

Новичок "Динамо" Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в московский клуб из "Легии".

"Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское "Динамо". С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.

Надеюсь принести максимум пользы "Динамо" и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Теги: Шиманьски Динамо
Сегодня, 09:06
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