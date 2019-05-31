Себастьян Шиманьски: уверен, что продолжу прогрессировать в "Динамо"
Новичок "Динамо" Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в московский клуб из "Легии".
"Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское "Динамо". С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.
Надеюсь принести максимум пользы "Динамо" и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
"Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское "Динамо". С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.
Надеюсь принести максимум пользы "Динамо" и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство", - цитирует игрока пресс-служба клуба.