Антон Миранчук: надо привыкать быть без отпуска. Здоровье есть, молодой

Полузащитник сборной России Антон Миранчук после тренировки ответил на вопросы журналистов.

- Сборная будет смотреть финал ЛЧ? За кого ты будешь болеть?

- Вроде нет такого, чтобы все смотрели. Все по желанию. Сложно выбрать, за кого болеть. За результативную игру.

- Тотализатор какой-то свой внутренний есть?

- Нет.

- Ну Дзюба же наверняка собирает.

- Ко мне не заходил.

- Алексей, а из тренеров кто более симпатичен? Почеттино или Клопп?

- Я Антон. Наверное, Клопп. Он более эмоционален.

- Как со здоровьем?

- Нормально все. Готовлюсь в общей группе.

- Ты был списке лучших бомбардиров. Есть цель побольше мячей забить?

- Честно, такой цели нет. Для меня важнее победы команды. Это предпочтения отдаю. Но всегда приятно забивать.

- Как живете без отпуска?

- Прошлым летом было то же самое. Нормально. Надо привыкать. Здоровье есть, молодой.

- Если РПЛ расширят до 18-ти команд, отпуска вообще не останется?

- Чего говорить об отпуске? Мы футболисты - нам главное играть. С каждым из предстоящих соперников нужно играть на 100 процентов и брать очки.

- С Сан-Марино можно еще делать разницу по голам.

- Сейчас не нужно загадывать, кто сколько забьет и сколько пропустит... Будем выходить и выполнять задачу тренера.

- В Саранске интересно будет сыграть?

- Да. Все новые стадионы красивые.

Rusfootball.info
Теги: Антон Миранчук Сборная России
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