Антон Миранчук: надо привыкать быть без отпуска. Здоровье есть, молодой

Полузащитник сборной России Антон Миранчук после тренировки ответил на вопросы журналистов.- Вроде нет такого, чтобы все смотрели. Все по желанию. Сложно выбрать, за кого болеть. За результативную игру.- Нет.- Ко мне не заходил.- Я Антон. Наверное, Клопп. Он более эмоционален.- Нормально все. Готовлюсь в общей группе.- Честно, такой цели нет. Для меня важнее победы команды. Это предпочтения отдаю. Но всегда приятно забивать.- Прошлым летом было то же самое. Нормально. Надо привыкать. Здоровье есть, молодой.- Чего говорить об отпуске? Мы футболисты - нам главное играть. С каждым из предстоящих соперников нужно играть на 100 процентов и брать очки.- Сейчас не нужно загадывать, кто сколько забьет и сколько пропустит... Будем выходить и выполнять задачу тренера.- Да. Все новые стадионы красивые.