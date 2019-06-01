Антон Миранчук: надо привыкать быть без отпуска. Здоровье есть, молодой
Полузащитник сборной России Антон Миранчук после тренировки ответил на вопросы журналистов.
- Сборная будет смотреть финал ЛЧ? За кого ты будешь болеть?
- Вроде нет такого, чтобы все смотрели. Все по желанию. Сложно выбрать, за кого болеть. За результативную игру.
- Тотализатор какой-то свой внутренний есть?
- Нет.
- Ну Дзюба же наверняка собирает.
- Ко мне не заходил.
- Алексей, а из тренеров кто более симпатичен? Почеттино или Клопп?
- Я Антон. Наверное, Клопп. Он более эмоционален.
- Как со здоровьем?
- Нормально все. Готовлюсь в общей группе.
- Ты был списке лучших бомбардиров. Есть цель побольше мячей забить?
- Честно, такой цели нет. Для меня важнее победы команды. Это предпочтения отдаю. Но всегда приятно забивать.
- Как живете без отпуска?
- Прошлым летом было то же самое. Нормально. Надо привыкать. Здоровье есть, молодой.
- Если РПЛ расширят до 18-ти команд, отпуска вообще не останется?
- Чего говорить об отпуске? Мы футболисты - нам главное играть. С каждым из предстоящих соперников нужно играть на 100 процентов и брать очки.
- С Сан-Марино можно еще делать разницу по голам.
- Сейчас не нужно загадывать, кто сколько забьет и сколько пропустит... Будем выходить и выполнять задачу тренера.
- В Саранске интересно будет сыграть?
- Да. Все новые стадионы красивые.
Rusfootball.info
- Сборная будет смотреть финал ЛЧ? За кого ты будешь болеть?
- Вроде нет такого, чтобы все смотрели. Все по желанию. Сложно выбрать, за кого болеть. За результативную игру.
- Тотализатор какой-то свой внутренний есть?
- Нет.
- Ну Дзюба же наверняка собирает.
- Ко мне не заходил.
- Алексей, а из тренеров кто более симпатичен? Почеттино или Клопп?
- Я Антон. Наверное, Клопп. Он более эмоционален.
- Как со здоровьем?
- Нормально все. Готовлюсь в общей группе.
- Ты был списке лучших бомбардиров. Есть цель побольше мячей забить?
- Честно, такой цели нет. Для меня важнее победы команды. Это предпочтения отдаю. Но всегда приятно забивать.
- Как живете без отпуска?
- Прошлым летом было то же самое. Нормально. Надо привыкать. Здоровье есть, молодой.
- Если РПЛ расширят до 18-ти команд, отпуска вообще не останется?
- Чего говорить об отпуске? Мы футболисты - нам главное играть. С каждым из предстоящих соперников нужно играть на 100 процентов и брать очки.
- С Сан-Марино можно еще делать разницу по голам.
- Сейчас не нужно загадывать, кто сколько забьет и сколько пропустит... Будем выходить и выполнять задачу тренера.
- В Саранске интересно будет сыграть?
- Да. Все новые стадионы красивые.
Rusfootball.info