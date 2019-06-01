Себастьян Дриусси признан лучшим игроком "Зенита" в мае

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков сине-бело-голубых.

Второе место занял защитник Александр Анюков, третье - его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий.

Теги: Дриусси Зенит
Сегодня, 19:56
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