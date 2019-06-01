Себастьян Дриусси признан лучшим игроком "Зенита" в мае
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков сине-бело-голубых.
Второе место занял защитник Александр Анюков, третье - его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий.
Второе место занял защитник Александр Анюков, третье - его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий.
Себастьян Дриусси — «G-Drive. Лучший игрок мая»! ?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) June 1, 2019
Подробности: https://t.co/6HpcwOmZKm pic.twitter.com/ASYEmYpa42