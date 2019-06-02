Александр Сапета: нужно играть дальше, справедливость восторжествует

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Александр Сапета прокомментировал игру с "Крыльями Советов", передает его слова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Чего не хватило?

- Провели нормальный матч, выиграли. Единственный негатив идет от первой игры. Также вели 1:0. Но непонятные ВАРы, которые были в первой игре. Тут почему-то смотрят его, а в прошлой игре не смотрели. Просто через наушник слушали, который не понятно, работал или нет. Когда нам никто не мешает, мы побеждаем.

- Сегодня по ВАР есть вопросы? Мне кажется, пенальти не было.

- Меня сзади толкали, руки у меня были высоко. Судья сам не видел этот момент. Игроки начали кричать... Не знаю. У меня тоже большие вопросы поэтому пенальти. Но не забили. Значит, его не было.

- Впереди у вас отпуск. Эмоции больше положительные? Сезон закончился, в целом успех хороший?

- Было бы хорошо, если бы вышли в РПЛ. Было по силам. Обидно, но это футбол. Нужно играть дальше, справедливость восторжествует.
Теги: Сапета Нижний Новгород Крылья Советов
Сегодня, 19:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама