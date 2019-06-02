Александр Сапета: нужно играть дальше, справедливость восторжествует

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Александр Сапета прокомментировал игру с "Крыльями Советов", передает его слова корреспондентИван Долинин.- Провели нормальный матч, выиграли. Единственный негатив идет от первой игры. Также вели 1:0. Но непонятные ВАРы, которые были в первой игре. Тут почему-то смотрят его, а в прошлой игре не смотрели. Просто через наушник слушали, который не понятно, работал или нет. Когда нам никто не мешает, мы побеждаем.- Меня сзади толкали, руки у меня были высоко. Судья сам не видел этот момент. Игроки начали кричать... Не знаю. У меня тоже большие вопросы поэтому пенальти. Но не забили. Значит, его не было.- Было бы хорошо, если бы вышли в РПЛ. Было по силам. Обидно, но это футбол. Нужно играть дальше, справедливость восторжествует.