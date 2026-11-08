Форвард "Ахмата" Конате рассказал, что сказал Гусев команде после своего назначения

- Первое, что он сказал: не бояться делать ошибки, потому что наши ошибки — его ошибки.
Он говорил, что мы — команда, должны быть вместе и сделать всё, чтобы подняться в таблице, потому что нет ничего невозможного для нас, - цитирует Конате "Матч ТВ".
Напомним, что на этой неделе грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера, его место занял Ролан Гусев, ранее работавший на аналогичной должности в московском "Динамо".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы одержали домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 1:0. Эта встреча стала первой для Гусева во главе "Ахмата".