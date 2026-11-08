Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
ОренбургНе начат
Спартак
16:15
АкронНе начат
Зенит
18:30
РостовНе начат
Балтика
20:45
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ТекстильщикЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
16:00
ЛенинградецНе начат
Спартак Кострома
20:00
Нижний НовгородНе начат

Форвард "Ахмата" Конате рассказал, что сказал Гусев команде после своего назначения

Форвард "Ахмата" Мохамед Конате раскрыл, что Ролан Гусев сказал команде.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Конате, Гусев сказал команде не бояться совершать ошибки.

- Первое, что он сказал: не бояться делать ошибки, потому что наши ошибки — его ошибки.

Он говорил, что мы — команда, должны быть вместе и сделать всё, чтобы подняться в таблице, потому что нет ничего невозможного для нас, - цитирует Конате "Матч ТВ".

Напомним, что на этой неделе грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера, его место занял Ролан Гусев, ранее работавший на аналогичной должности в московском "Динамо".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы одержали домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 1:0. Эта встреча стала первой для Гусева во главе "Ахмата".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится