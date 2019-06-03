Андрей Иван вернется в "Краснодар" после аренды в "Аустрии"

Нападающий "Краснодара" Андрей Иван, на правах аренды выступавший за "Аустрию", вернется в расположении краснодарского клуба.

Как сообщает ligaportal.at, австрийский клуб не воспользовался опцией выкупа футболиста.

Иван в минувшем сезоне провел 40 матчей за "Аустрию", забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
Теги: Иван Краснодар Аустрия
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