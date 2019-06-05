Роман Асхабадзе: вместо кого Еременко будет играть в "Локомотиве"?

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что "Локомотиву" не нужно много новичков.– Если "Локо" сохранит состав, который есть на данный момент, за исключением одного-двух игроков, то глобально железнодорожникам никто не нужен.– Денисов в последнее время не играл за "Локомотив". И нельзя говорить сейчас, что это серьезная потеря.– Семин же как-то сказал про Еременко: "Такой игрок, наверное, интересует любой клуб РПЛ". Я с ним соглашусь. Мы все прекрасно знаем этого футболиста и про его сильные качества, как он проявил себя в "Ростове" во второй части чемпионата. Правда, у меня возникает встречный вопрос.– Вместо кого Еременко будет играть в "Локомотиве"? Там есть Миранчуки, на этом месте может действовать Крыховяк, Баринов. Есть свои воспитанники, позиция укомплектована. Мне кажется, это достаточно сложная ситуация. Не думаю, что "Локо" собирается избавляться от вышеперечисленных исполнителей. Значит, Роману в его возрасте, попав туда, будет очень тяжело стать основным игроком.