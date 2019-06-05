Александра Беленова дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительный жест в сторону фанатов
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какое наказание вынесено для вратаря "Уфы" Александра Беленова, который показал оскорбительный жест болельщикам после своего удаления в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге с "Томью" (0:1).
"Болельщики "Томи" использовали пиротехнику, штраф — 25 тысяч рублей. Также они скандировали нецензурную лексику, за это клуб наказан на 10 тысяч. В этом матче произошло дисциплинарное нарушение, которое не было зафиксировано в рапорте делегата, поэтому мы рассматривали этот эпизод по материалам СМИ. На заседании по видеосвязи присутствовал Беленов, он подтвердил, что использовал этот жест, за что принёс извинения. С учётом того что это дисциплинированный футболист, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"Болельщики "Томи" использовали пиротехнику, штраф — 25 тысяч рублей. Также они скандировали нецензурную лексику, за это клуб наказан на 10 тысяч. В этом матче произошло дисциплинарное нарушение, которое не было зафиксировано в рапорте делегата, поэтому мы рассматривали этот эпизод по материалам СМИ. На заседании по видеосвязи присутствовал Беленов, он подтвердил, что использовал этот жест, за что принёс извинения. С учётом того что это дисциплинированный футболист, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".