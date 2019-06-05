Валерий Масалитин: Бердыев посчитал, что в сложившейся ситуации он не помощник "Рубину"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался на тему ухода главного тренера Курбана Бердыева из "Рубина".

"Этот человек может давать результат только тогда, когда он полностью контролирует клуб: и трансферную политику, и денежный поток. Сейчас в "Рубине" возникли финансовые проблемы, и, видимо, Бердыев посчитал, что в сложившейся ситуации он не помощник клубу. Естественно, там будут работать другие люди с другой зарплатой, новые футболисты. А Бердыеву надо взять паузу, посмотреть, что из этого получится. Но очевидно, что специалист такого уровня без работы долго не останется", - цитирует Масалитина News.ru.
Теги: Бердыев Рубин
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