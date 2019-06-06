Вагит Алекперов: "Лукойл" доволен рекламными эффектами, которые получает от "Спартака"
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов рассказал о сотрудничестве нефтяной компании со "Спартаком".
"Лукойл" не является владельцем "Спартака". Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба", — цитирует Алекперова ТАСС.
"Лукойл" является спонсором "Спартака" с 2000 года.
"Лукойл" не является владельцем "Спартака". Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба", — цитирует Алекперова ТАСС.
"Лукойл" является спонсором "Спартака" с 2000 года.