Вагит Алекперов: "Лукойл" доволен рекламными эффектами, которые получает от "Спартака"

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов рассказал о сотрудничестве нефтяной компании со "Спартаком".

"Лукойл" не является владельцем "Спартака". Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба", — цитирует Алекперова ТАСС.

"Лукойл" является спонсором "Спартака" с 2000 года.
Теги: Алекперов Спартак
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