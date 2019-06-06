Президент ФНЛ: расширение РПЛ не приведет к реформам в ФНЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов высказался об увеличении количества участников Премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.— Не вижу взаимосвязи между увеличением количества команд в РПЛ и возможными реформами в ФНЛ.— В РПЛ количество участников поменяется, у нас — нет. Какие рабочие группы?— А знаете, какой основной мотив?— Да почему. А если все команды в РПЛ будут из Москвы и близлежащих регионов, какое тут расширение географии. Основной мотив — повышение интенсивности. В Премьер-лиге повысится интенсивность. В ФНЛ же и сейчас, и после введения 18 команд в РПЛ интенсивность останется выше.