Президент ФНЛ: расширение РПЛ не приведет к реформам в ФНЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов высказался об увеличении количества участников Премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

— Не вижу взаимосвязи между увеличением количества команд в РПЛ и возможными реформами в ФНЛ.

— Даже инициировать рабочие группы по каким-либо вопросам не будете после сегодняшнего заседания?

— В РПЛ количество участников поменяется, у нас — нет. Какие рабочие группы?

— Все же реформа достаточно глобальная.

— А знаете, какой основной мотив?

— В том числе расширить географию футбола.

— Да почему. А если все команды в РПЛ будут из Москвы и близлежащих регионов, какое тут расширение географии. Основной мотив — повышение интенсивности. В Премьер-лиге повысится интенсивность. В ФНЛ же и сейчас, и после введения 18 команд в РПЛ интенсивность останется выше.

"Спорт день за днем"
Теги: Ефремов
Сегодня, 18:17
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