Гурам Аджоев: прошу ли ставить в основу сына? Мне тренер скажет: "Ты заболел, что ли?"
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал выступления своего сына в завершившемся сезоне.
Гурам Аджоев-младший пять раз выходил на замену.
"Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодёжную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: "Вышел сын президента!" Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом. Он сам хочет. А там уже всё зависит от тренера – выпустит или нет. Просил ли тренера выпустить на поле сына? Даже интересно, как вы себе это представляете? Джорджевич забивает, а я говорю ставить сына? На меня тренер посмотрит и скажет: "Ты заболел, что ли?" Такого просто не может быть", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
Гурам Аджоев-младший пять раз выходил на замену.
"Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодёжную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: "Вышел сын президента!" Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом. Он сам хочет. А там уже всё зависит от тренера – выпустит или нет. Просил ли тренера выпустить на поле сына? Даже интересно, как вы себе это представляете? Джорджевич забивает, а я говорю ставить сына? На меня тренер посмотрит и скажет: "Ты заболел, что ли?" Такого просто не может быть", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".