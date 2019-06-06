Гурам Аджоев: прошу ли ставить в основу сына? Мне тренер скажет: "Ты заболел, что ли?"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал выступления своего сына в завершившемся сезоне.

Гурам Аджоев-младший пять раз выходил на замену.

"Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодёжную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: "Вышел сын президента!" Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом. Он сам хочет. А там уже всё зависит от тренера – выпустит или нет. Просил ли тренера выпустить на поле сына? Даже интересно, как вы себе это представляете? Джорджевич забивает, а я говорю ставить сына? На меня тренер посмотрит и скажет: "Ты заболел, что ли?" Такого просто не может быть", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
Теги: Аджоев Арсенал Тула
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