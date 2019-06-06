Валерий Газзаев: РПЛ должна ставить себе цель войти в тройку ведущих чемпионатов Европы
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мыслями о перспективах Российской Премьер-Лиги.
"Наши клубы из РПЛ должны показывать такой уровень игры, который соответствует инфраструктуре, которая была построена к чемпионату мира. Все стадионы соответствуют четвёртой категории, наша лига должна не за шестое место должна бороться, а ставить себе цель войти в тройку чемпионатов. И я надеюсь, что наш футбол, с новым руководством РФС, выйдет на новый уровень. Да, у нас есть успехи в футболе, но не должен наш чемпион проигрывать 18-ой команде Примеры. Что касается финансового вопроса, мы должны значительно увеличить цену на телевизионные права. Чемпион Англии получает ? 160 млн, а команда, которая вылетает в Англии, получает ? 120 млн. А у нас "Зенит", который стал чемпионом, получает всего около € 4-5 млн. Сопоставьте, разве это правильно? А если в общем брать финансовый вопрос, то он как никогда актуален для нас, потому что каждый год с чемпионата норовят сняться два-три клуба, а клубы из дивизиона ниже специально не выходят, чтобы клуб не обанкротился", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
"Наши клубы из РПЛ должны показывать такой уровень игры, который соответствует инфраструктуре, которая была построена к чемпионату мира. Все стадионы соответствуют четвёртой категории, наша лига должна не за шестое место должна бороться, а ставить себе цель войти в тройку чемпионатов. И я надеюсь, что наш футбол, с новым руководством РФС, выйдет на новый уровень. Да, у нас есть успехи в футболе, но не должен наш чемпион проигрывать 18-ой команде Примеры. Что касается финансового вопроса, мы должны значительно увеличить цену на телевизионные права. Чемпион Англии получает ? 160 млн, а команда, которая вылетает в Англии, получает ? 120 млн. А у нас "Зенит", который стал чемпионом, получает всего около € 4-5 млн. Сопоставьте, разве это правильно? А если в общем брать финансовый вопрос, то он как никогда актуален для нас, потому что каждый год с чемпионата норовят сняться два-три клуба, а клубы из дивизиона ниже специально не выходят, чтобы клуб не обанкротился", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".