Губернатор Самарской области: Шикунов уволен, с Божовичем проведут переговоры
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об изменениях в руководстве "Крыльев Советов".
"Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная.
Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору.
Божович? Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуб, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе", - цитирует Азарова РИА Новости.
"Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная.
Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору.
Божович? Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуб, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе", - цитирует Азарова РИА Новости.