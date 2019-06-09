У «Ростова» долги перед ареной, «Оренбургу» всё-таки разрешат играть при своих болельщиках
А «Рубин» снова выгоняют на старомодный и унылый «Центральный», потому что в Казани соревнования профессионального мастерства. О ситуации со стадионами команд премьер-лиги перед началом нового сезона
«Оренбургу» разрешили – и слава Богу
На пышной презентации календаря от нашей лиги внезапно выяснилось, что главному открытию завершившегося сезона собираются запретить выступать на своей арене. При этом считай – и в своём городе, потому что других стадионов, устраивающих лигу, в Оренбурге нет. Предлагали ехать в Самару.
Всё дело в том, что у РПЛ было правило, клубы должны играть на стадионах, вмещающих минимум 10 тыс. человек. «Оренбург» обещал расширить свою арену в это межсезонье до 12 тыс. посадочных мест, поэтому год назад им разрешили выступать дома. Но «Оренбург» не расширил.
Правило это, на самом деле, глупое. Престиж лиги портят постоянные переносы матчи в другие города. Или футбол в -15. В конце концов, ругающийся в мегафон на арбитра владелец команды. Но маленький стадион (который в Оренбурге и так не собирался) – ни коим образом.
Пример на поверхности: «Эйбар» из Ла Лиги спокойно играет на семитысячном стадиончике. И ничего, не страдает испанская Примера.
Но на этот раз взял верх здравый смысл. Президент «Урала» Григорий Иванов предложил внести изменение в регламент:
- Требование о вместимости стадионов субъективно и не вызвано реальными потребностями государства, зрителей или клубов РПЛ.
Клубы из небольших городов или новые клубы, не имеющие исторически сложившейся базы болельщиков, и получившие по спортивному принципу право выступать в РПЛ, не должны быть лишены такой возможности из-за стадиона вместимостью 5-7 тысяч зрителей, - мудро заметил человек, который остался единственным проголосовавшим против VAR.
Руководство пошло навстречу. Правило было отменено. Теперь «Оренбург» сможет проводить домашние матчи не только де-юре, но и де-факто, а также радовать свою редкую публику.
«Рубин», ты опять?
Казань на второй позиции по многострадальности за кончившийся сезон (на первом месте всё-таки останется безжалостный, беспощадный и бессмысленный «Енисей»). Команда и так продолжала расхлёбывать сумасшедшую эру Грасии, играла без возможности выступать в еврокубках и выплачивала долги. Но к зиме пошли дополнительные сложности с инвесторами.
В итоге «Рубин» распродал костяк, провёл чуть ли не безнадёжную весну с молодёжью, а потом ещё остался (что самое страшное) без Бердыева. Плодотворно поработали.
Но и это ещё не всё. В очередной раз «Рубин» (которого и так не радуют вниманием болельщики) поедет играть на старую арену «Центральный». И не вернётся до нового года. До этого такое уже было из-за чемпионата по водным видам, из-за проблем с газоном, из-за подготовки к Кубку Конфедераций. Стадион, выходит по всему, строили не для футбольной команды.
На этот раз всё дело в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству World Skills. Руководство стадиона решило, что это – важнее (судя по посещаемости, действительно так). Впрочем, есть вероятность, что пошло прямое указание от главы региона. Как это у нас часто бывает.
Ждём от Казани новых антирекордов посещаемости. Денег нет, игроков нет, надежды на еврокубки нет, как и Бердыева, а теперь ещё нет и удобного стадиона.
«Тамбов» пока выглядит достойным наследником «Енисея»
Прошлым летом мы раздражались из-за того, что «Енисей» порадовал ЦСКА и «Зенитом» с живым Дзюбой не свою публику, а тюменскую. Когда выяснилось, «Тамбов» точно поднимется в премьер-лигу, стало ясно, что нас ждёт очередной клуб-пассажир.
Но «Тамбов» пошёл дальше. Он до сих пор не может определиться, где именно будет играть. Сначала говорили (и вроде как уже с уверенностью), что новички премьер-лиги будут выступать в Саранске, но недавно спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «Чемпионату»:
- Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее.
Понимаем, что в Волгограде на нас будет ходить больше людей, поэтому надеемся отбить так какую-то часть затрат, - сказал Худяков.
Остаётся надеяться, что до первого тура руководство определится. А то ведь там и до конца реконструкции недалеко.
Всё-таки не зря «Тамбов» тренирует звезда Александр Григорян...
Денежные проблемы «Ростова»
Дончане уже конфликтовали с руководством стадиона. Это было прошлой осенью, когда за пару дней до матча с «Оренбургом» на стадионе хотели провести концерт Басты. Тогда категоричную позицию занял клуб, сразу опубликовавший, что, похоже, им придётся вернуться на «Олимп-2». В итоге пришлось оправдываться и самому музыканту, но концерт состоялся.
В сети появились фото, якобы газон испорчен, но игра была проведена. Никто сильно не жаловался, а уж на качество футбола покрытие не повлияло точно.
Правда, осадочек, как говорят в таких случаях, остался.
Теперь появилась информация, что клуб не может договориться об оплате аренды стадиона.
- На сегодняшний день договор аренды стадиона не подписан. Компания «Спорт-Ин» внесла изменения в условия договора и по некоторым пунктам у клуба есть разногласия. Мы направили несколько писем для получения разъяснений, но пока не получили на них ответа.
Ответа также пока нет. Клуб не открывает продажи сезонных абонементов до подписания договора аренды «Ростов-Арены», – заявил пиар-директор «Ростова» Денис Штанько.
Также есть несогласие по поводу некоторых концертов:
- Мы предлагаем перенести концерт «Ленинграда» на 31 августа – 1 сентября, чтобы у агрономов было две недели до ближайшего домашнего матча (с «Ахматом, прим. Rusfootball.info) для приведения поля в порядок. Соответствующее письмо было направлено в «Спорт-Ин».
Но есть и обратная сторона медали. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off рассказал, что пиар-директор клуба не рассказал о важной подробности. У «Ростова» есть долги перед «Ростов-Ареной». Южане должны заплатить 12 миллионов рублей.
Получается, что «Ростов» арене должен, при этом диктует руководству стадиону условия. Как бы Карпин со своей бравой компанией действительно не поехал выступать на «Олимп-2».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости, goprosport.ru, kuda-kazan.ru, vlg.kassir.ru
«Оренбургу» разрешили – и слава Богу
На пышной презентации календаря от нашей лиги внезапно выяснилось, что главному открытию завершившегося сезона собираются запретить выступать на своей арене. При этом считай – и в своём городе, потому что других стадионов, устраивающих лигу, в Оренбурге нет. Предлагали ехать в Самару.
Всё дело в том, что у РПЛ было правило, клубы должны играть на стадионах, вмещающих минимум 10 тыс. человек. «Оренбург» обещал расширить свою арену в это межсезонье до 12 тыс. посадочных мест, поэтому год назад им разрешили выступать дома. Но «Оренбург» не расширил.
Правило это, на самом деле, глупое. Престиж лиги портят постоянные переносы матчи в другие города. Или футбол в -15. В конце концов, ругающийся в мегафон на арбитра владелец команды. Но маленький стадион (который в Оренбурге и так не собирался) – ни коим образом.
Пример на поверхности: «Эйбар» из Ла Лиги спокойно играет на семитысячном стадиончике. И ничего, не страдает испанская Примера.
Но на этот раз взял верх здравый смысл. Президент «Урала» Григорий Иванов предложил внести изменение в регламент:
- Требование о вместимости стадионов субъективно и не вызвано реальными потребностями государства, зрителей или клубов РПЛ.
Клубы из небольших городов или новые клубы, не имеющие исторически сложившейся базы болельщиков, и получившие по спортивному принципу право выступать в РПЛ, не должны быть лишены такой возможности из-за стадиона вместимостью 5-7 тысяч зрителей, - мудро заметил человек, который остался единственным проголосовавшим против VAR.
Руководство пошло навстречу. Правило было отменено. Теперь «Оренбург» сможет проводить домашние матчи не только де-юре, но и де-факто, а также радовать свою редкую публику.
«Рубин», ты опять?
Казань на второй позиции по многострадальности за кончившийся сезон (на первом месте всё-таки останется безжалостный, беспощадный и бессмысленный «Енисей»). Команда и так продолжала расхлёбывать сумасшедшую эру Грасии, играла без возможности выступать в еврокубках и выплачивала долги. Но к зиме пошли дополнительные сложности с инвесторами.
В итоге «Рубин» распродал костяк, провёл чуть ли не безнадёжную весну с молодёжью, а потом ещё остался (что самое страшное) без Бердыева. Плодотворно поработали.
Но и это ещё не всё. В очередной раз «Рубин» (которого и так не радуют вниманием болельщики) поедет играть на старую арену «Центральный». И не вернётся до нового года. До этого такое уже было из-за чемпионата по водным видам, из-за проблем с газоном, из-за подготовки к Кубку Конфедераций. Стадион, выходит по всему, строили не для футбольной команды.
На этот раз всё дело в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству World Skills. Руководство стадиона решило, что это – важнее (судя по посещаемости, действительно так). Впрочем, есть вероятность, что пошло прямое указание от главы региона. Как это у нас часто бывает.
Ждём от Казани новых антирекордов посещаемости. Денег нет, игроков нет, надежды на еврокубки нет, как и Бердыева, а теперь ещё нет и удобного стадиона.
«Тамбов» пока выглядит достойным наследником «Енисея»
Прошлым летом мы раздражались из-за того, что «Енисей» порадовал ЦСКА и «Зенитом» с живым Дзюбой не свою публику, а тюменскую. Когда выяснилось, «Тамбов» точно поднимется в премьер-лигу, стало ясно, что нас ждёт очередной клуб-пассажир.
Но «Тамбов» пошёл дальше. Он до сих пор не может определиться, где именно будет играть. Сначала говорили (и вроде как уже с уверенностью), что новички премьер-лиги будут выступать в Саранске, но недавно спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «Чемпионату»:
- Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее.
Понимаем, что в Волгограде на нас будет ходить больше людей, поэтому надеемся отбить так какую-то часть затрат, - сказал Худяков.
Остаётся надеяться, что до первого тура руководство определится. А то ведь там и до конца реконструкции недалеко.
Всё-таки не зря «Тамбов» тренирует звезда Александр Григорян...
Денежные проблемы «Ростова»
Дончане уже конфликтовали с руководством стадиона. Это было прошлой осенью, когда за пару дней до матча с «Оренбургом» на стадионе хотели провести концерт Басты. Тогда категоричную позицию занял клуб, сразу опубликовавший, что, похоже, им придётся вернуться на «Олимп-2». В итоге пришлось оправдываться и самому музыканту, но концерт состоялся.
В сети появились фото, якобы газон испорчен, но игра была проведена. Никто сильно не жаловался, а уж на качество футбола покрытие не повлияло точно.
Правда, осадочек, как говорят в таких случаях, остался.
Теперь появилась информация, что клуб не может договориться об оплате аренды стадиона.
- На сегодняшний день договор аренды стадиона не подписан. Компания «Спорт-Ин» внесла изменения в условия договора и по некоторым пунктам у клуба есть разногласия. Мы направили несколько писем для получения разъяснений, но пока не получили на них ответа.
Ответа также пока нет. Клуб не открывает продажи сезонных абонементов до подписания договора аренды «Ростов-Арены», – заявил пиар-директор «Ростова» Денис Штанько.
Также есть несогласие по поводу некоторых концертов:
- Мы предлагаем перенести концерт «Ленинграда» на 31 августа – 1 сентября, чтобы у агрономов было две недели до ближайшего домашнего матча (с «Ахматом, прим. Rusfootball.info) для приведения поля в порядок. Соответствующее письмо было направлено в «Спорт-Ин».
Но есть и обратная сторона медали. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off рассказал, что пиар-директор клуба не рассказал о важной подробности. У «Ростова» есть долги перед «Ростов-Ареной». Южане должны заплатить 12 миллионов рублей.
Получается, что «Ростов» арене должен, при этом диктует руководству стадиону условия. Как бы Карпин со своей бравой компанией действительно не поехал выступать на «Олимп-2».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости, goprosport.ru, kuda-kazan.ru, vlg.kassir.ru