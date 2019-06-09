Ахмед Айдамиров: пока Плиев - игрок "Ахмата", но у нас есть футболисты, которые могут покинуть команду
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал появившиеся в прессе слухи о том, что защитник грозненского клуба Заурбек Плиев заключил контракт с московским "Динамо".
"Плиев перешел в "Динамо"? Когда наш игрок куда-то перейдет, мы объявим на нашем сайте. Пока Плиев — игрок "Ахмата".
Насколько велика вероятность его ухода? Есть игроки, которыми интересуются и которые могут покинуть команду. Оценивать не буду", - цитирует Айдамирова Sport24.ru.
"Плиев перешел в "Динамо"? Когда наш игрок куда-то перейдет, мы объявим на нашем сайте. Пока Плиев — игрок "Ахмата".
Насколько велика вероятность его ухода? Есть игроки, которыми интересуются и которые могут покинуть команду. Оценивать не буду", - цитирует Айдамирова Sport24.ru.