Федор Смолов вступился за журналиста Голунова: hе fair play

Футболист "Локомотива" Федор Смолов вступился за журналиста Ивана Голунова, задержанного ранее с наркотическим веществом."Не fair play", - написал Смолов в инстаграме, приложив фотографию Голунова в суде.8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам самого корреспондента, наркотики ему подбросили. В суде он не признал вину в попытке сбыта наркотиков.