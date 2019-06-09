Федор Смолов вступился за журналиста Голунова: hе fair play

Футболист "Локомотива" Федор Смолов вступился за журналиста Ивана Голунова, задержанного ранее с наркотическим веществом.

"Не fair play", - написал Смолов в инстаграме, приложив фотографию Голунова в суде.

8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам самого корреспондента, наркотики ему подбросили. В суде он не признал вину в попытке сбыта наркотиков.

Sport24.ru
Теги: Смолов Локомотив Голунов
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