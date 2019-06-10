Апелляцию Кокорина и Мамаева посетит представитель уполномоченного по правам человека РФ

Представитель уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой посетит 13 июня судебное заседание в Мосгорсуде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, где будет рассматриваться жалоба защиты на приговор Пресненского суда.

"Мы к процессу готовы. Я искренне надеюсь, что нас, обращаясь к спортивной терминологии, не засудят. Сегодня стало известно, что на основании моего обращения заседание посетит представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Если будет решение, которое нас не устроит, то в дальнейшем уполномоченный может подключиться к кассационному обжалованию, такие полномочия в соответствии с федеральным законом имеются.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима, Кирилла Кокорина – к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся в СИЗО до момента вступления приговора в силу", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
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