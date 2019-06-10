Самба Соу тренируется с "Лансом"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу, чей контракт с москоским клубом истекает в конце месяца, тренируется в составе "Ланса", передает lensois.com.

Если соглашение не будет продлено, футболист станет свободным агентом.

30-летний футболист в прошлом сезоне провел 18 матчей за "Динамо" и сделал одну голевую передачу.
Теги: Соу Ланс Динамо
Сегодня, 11:05
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