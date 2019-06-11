Агент: рано говорить, что Фернандеша не будет в "Локомотиве"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша прокомментировал новость о том, что португалец после истечения контракта с железнодорожниками может перейти в турецкий клуб "Гезтепе". Договор хавбека истекает нынешним летом.

"Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком "Гезтепе" — это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в "Локомотиве" на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать", - цитирует Барбоза Sport24.ru.
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 19:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама