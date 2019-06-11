Агент: рано говорить, что Фернандеша не будет в "Локомотиве"
Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша прокомментировал новость о том, что португалец после истечения контракта с железнодорожниками может перейти в турецкий клуб "Гезтепе". Договор хавбека истекает нынешним летом.
"Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком "Гезтепе" — это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в "Локомотиве" на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать", - цитирует Барбоза Sport24.ru.
"Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком "Гезтепе" — это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в "Локомотиве" на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать", - цитирует Барбоза Sport24.ru.