Александр Медведев: есть сложности из-за концерта Rammstein перед матчем с "Краснодаром"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что концерт группы Rammstein в Санкт-Петербурге может создать сложности для организации матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром", который состоится 4 августа. Концерт состоится 2-го августа.
"Концерт группы Rammstein на нашем стадионе по срокам близок к матчу чемпионата России. Мы сейчас испытываем трудности из-за этого, стараемся как-то развести эти мероприятия", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
"Концерт группы Rammstein на нашем стадионе по срокам близок к матчу чемпионата России. Мы сейчас испытываем трудности из-за этого, стараемся как-то развести эти мероприятия", - цитирует Медведева "Р-Спорт".