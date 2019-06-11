Александр Медведев: есть сложности из-за концерта Rammstein перед матчем с "Краснодаром"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что концерт группы Rammstein в Санкт-Петербурге может создать сложности для организации матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром", который состоится 4 августа. Концерт состоится 2-го августа.

"Концерт группы Rammstein на нашем стадионе по срокам близок к матчу чемпионата России. Мы сейчас испытываем трудности из-за этого, стараемся как-то развести эти мероприятия", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Теги: Медведев Зенит
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