Черчесов организовал Кудряшову роскошный смотр. И даже пиарил на пресс-конференции
Свободный агент Кудряшов оказался одним из лучших в двух последних матчах сборных. О том, как главный тренер национальной команды Черчесов снова влияет на его карьеру
Иллюстраций того, как этим якобы занимались Черчесов и Агузаров, оказалось много. Вмешан был и форвард «Краснодара» Игнатьев (его большую ссору с Мусаевым и Галицким вы наверняка помните), и Швец из «Ахмата», и Ташаев, и даже Габулов.
Когда Черчесову задавали связанные с этим вопросы, он с недоумением жал плечами (он часто так делает, если не хочет отвечать). А на Василия Уткина, между прочим, даже напали и брызнули в лицо «черёмухой».
Информацию Василия Уткина частично подтвердило казанские издание «Бизнес-online». По информации журналистов, ещё до ухода из «Рубина» защитника Фёдора Кудряшов и вратаря Сослана Джанаева оба игрока прекратили сотрудничество с агентом Алексеем Рыскиным, давним партнёром Курбана Бердыева, после чего начали работать с тем самым Аланом Агузаровым.
После этого Черчесов конкретно наехал на руководство казанцев на очередном совещании клубов РПЛ и руководства лиги из-за долгов перед ушедшими игроками. Диалог с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым, не понявшим, почему тренер сборной лезет не совсем в своё дело, получился довольно горячим.
Черчесов после этой обиды (опять же – по информации издания «Бизнес Online») не забыл и пожаловался на клуб вице-премьеру правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольге Голодец.
Всё это привело к тому, что «Рубин» попал под жесткий пресс. Разбирательства с игроками в результате локальной шумихи быстрее провели даже в РФС, так что выгода Кудряшова и Джанаева очевидна.
После «Рубина» Кудряшов отправился на полгода в Турцию, где собирался стать чемпионом вместе с «Истанбулом». Но закрепиться российский защитник в команде так и не смог, а чемпионство дерзкая команда упустила – прочнее оказался маститый «Галатасарай».
Черчесов позвал Кудряшова на июньские матчи. Можно было бы заикнуться, мол, зачем же его звать, если у него далеко не все в порядке в клубе, но другого выбора у наставника не было. Жирков вроде как потихоньку завязывает со сборной, Лысов не дорос, Щенников – уже никогда не дорастёт. Комбаров даже в «Спартаке» не играет. А гнать из «Урала» Меркулова как-то совсем не серьёзно.
Кудряшов оба раза вышел в старте и провёл два чрезвычайно мощных матча. Сан-Марино он забил, а с Кипром отдал голевую передачу (второе, конечно, намного ценнее). Так Кудряшов показал ещё бойцовские качества - после жесткого единоборства продолжил матч с повреждённой рукой. В некотором роде смотры игрока (раз уж он свободный агент на данный момент) прошли замечательно, но Черчесов ещё и лично пропиарил футболиста:
– Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат.
Говорят, что это дефицитная позиция в России. Но он свободный агент, и почему-то никто пока не обратился к нему. Может, поэтому так хорошо играл? – сказал Черчесов.
Куда может поехать Кудряшов?
Зимой, судя по слухам, на игрока претендовали «Зенит» и «Краснодар». С последними теперь особенно тяжело – в центре весной здорово заиграли Спайич и Мартынович, а на левый фланг у Мусаева теперь Рамирес-Скопинцев-Стоцкий. Куда ещё одного?
«Зениту» нужен левый защитник. Кудряшов будет лучше Жиркова в разрушении, в позиционных вещах, но вот в плане атакующего объёма Фёдор вряд ли сможет прибавить. Он, конечно, будет гораздо лучше Набиуллина впереди, но будет ли этого достаточно Семаку, чтобы дать добро?
Новая ситуация возникла и у ЦСКА. Гончаренко любит играть и в четыре, и в пять защитников, так что каждый случай лучше разобрать отдельно.
Скорее всего, уедет Бекао. При схеме, когда играют два центральных защитника, Фёдор может заменять неуклюжего и не всегда понимающего, что делать в атаке, Щенникова. В случае с тремя – окажется боеспособной единицей среди наравне с Васиным, Магнуссоном и Дивеевым. Не Чернова же ставить Гончаренко в следующем сезоне?
«Спартаку» и «Динамо» Кудряшов вряд ли пригодится – там Айртон и Рауш соответственно. А в средние команды ехать Фёдору будет сложно. Он не договорился по условиям контракта с «Истанбулом» - вряд ли его соблазнит предложение «Ростова», которому он бы, кстати, очень пригодился.
Остаётся вариант с «Локомотивом». Если там не станут держать место под вырастающего Лысова, вполне могут приглядеться к варианту с Кудряшовым. С другой стороны, факт ли, что у Фёдора получится лучше, чем у Рыбуся?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press, twitter.com/TribunaUz, ibfk.com.tr