Источник: Лунев был задержан в аэропорту за скандал в состоянии алкогольного опьянения

Вратарь сборной России Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Футболист "Зенита" поскандалил с представителем авиакомпании "Россия" у стойки регистрации, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург.

Инцидент произошел около 11 часов утра 12 июня. К стойке регистрации прибыли полицейские и задержали Лунева. Нетрезвого спортсмена доставили в отделение полиции воздушной гавани. Сопротивления при этом он не оказывал. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле.

В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
Теги: Лунев Зенит Сборная России
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