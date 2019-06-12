Источник: Лунев был задержан в аэропорту за скандал в состоянии алкогольного опьянения
Вратарь сборной России Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Футболист "Зенита" поскандалил с представителем авиакомпании "Россия" у стойки регистрации, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург.
Инцидент произошел около 11 часов утра 12 июня. К стойке регистрации прибыли полицейские и задержали Лунева. Нетрезвого спортсмена доставили в отделение полиции воздушной гавани. Сопротивления при этом он не оказывал. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле.
В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
Футболист "Зенита" поскандалил с представителем авиакомпании "Россия" у стойки регистрации, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург.
Инцидент произошел около 11 часов утра 12 июня. К стойке регистрации прибыли полицейские и задержали Лунева. Нетрезвого спортсмена доставили в отделение полиции воздушной гавани. Сопротивления при этом он не оказывал. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле.
В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.