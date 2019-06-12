Себастьян Дриусси может перейти в "Рому"

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может пополнить состав итальянской "Ромы".

Римляне рассматривают Дриусси на место Эдина Джеко, которого хочет приобрести миланский "Интер".

Главный тренер сборной Итали Роберто Манчини заинтересован в привлечении в команду иностранных игроков с итальянскими паспортами, одним из которых является Дриусси, который играл под его руководством в "Зените" в сезоне 2017/2018. Переход 23-летнего футболиста в "Рому" может бы помочь Себастьяну с вызовом в итальянскую сборную.

Sport24.ru
Теги: Дриусси Зенит Рома Серия А
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