Аркадий Дворкович раскрыл главную составляющую чемпионства "Зенита" в РПЛ

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович порассуждал на тему главной составляющей чемпионства "Зенита" в РПЛ сезона-2018/19.

"Главная составляющая чемпионства "Зенита"? В любом успехе команды главное — это командная игра. Не конкретный игрок сыграл свою роль, а совместная работа тренера и игроков, их способность сплотиться и дать результат", - цитирует Дворкович Sport24.ru.
Теги: Дворкович Зенит
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