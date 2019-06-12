Аркадий Дворкович раскрыл главную составляющую чемпионства "Зенита" в РПЛ
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович порассуждал на тему главной составляющей чемпионства "Зенита" в РПЛ сезона-2018/19.
"Главная составляющая чемпионства "Зенита"? В любом успехе команды главное — это командная игра. Не конкретный игрок сыграл свою роль, а совместная работа тренера и игроков, их способность сплотиться и дать результат", - цитирует Дворкович Sport24.ru.
"Главная составляющая чемпионства "Зенита"? В любом успехе команды главное — это командная игра. Не конкретный игрок сыграл свою роль, а совместная работа тренера и игроков, их способность сплотиться и дать результат", - цитирует Дворкович Sport24.ru.