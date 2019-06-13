Кирилл Кокорин: чем мы опасны для общества? Почему нельзя дать условный срок?

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина – Кирилл обратился к суду с просьбой назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Ваша честь. Я поддерживаю защиту, мне даже особо нечего добавить. Пару моментов мне интересно с точки зрения логики, а не юриспруденции. Судья меня сначала оправдывает, но наказание не меняет. Второй момент — про "этап". Я занимался спортом, ребята тоже. Чем мы опасны для общества? Что полезного мы можем сделать в лагере, чего не можем сделать на воле? Почему нельзя дать условный срок. Хотелось бы как можно скорее выйти. Чтобы играть, тренироваться — может, не на таком уровне, всё-таки время прошло. Я не думаю, что необходимо нас отправлять в лагерь. Будем отталкиваться от решения суда. Хотелось бы, чтобы оно было положительное", - цитирует Кокорина-младшего "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
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