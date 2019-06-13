Владимир Пономарев: Дзюба очень здорово вырос, меня это радует
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги выступления сборной России в отборочных играх Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра, объяснил, почему в прошедших матчах Станислав Черчесов не выпустил на поле нападающего Федора Чалова, а также поделился мнением по поводу того, какие позиции надо укрепить ЦСКА в межсезонье.
- Как вам показалась игра сборной России в последних матчах?
- Матч с Сан-Марино мне не понравился, пусть и много мячей забили. Какая-то сумбурная игра была, непонятная, хотя соперник у нас был безобразно слабый. Игра с Кипром, напротив, была очень качественной: грамотно и играли, в техническом исполнении все было отлично, и в физическом плане тоже здорово. В общем, здесь мне команда понравилась. Встречу Черчесова - обязательно ему об этом скажу. Я часто бываю в Российском футбольном союзе на КДК и порой его там встречаю. Просто хотел бы поблагодарить его за такую команду. Я получил большое удовольствие от игры с Кипром. Особенно во втором тайме. В первом долго ребята разыгрывались - видимо, осторожничали, а во втором просто блестяще сыграли: я давно такой команды не видел.
- Многие удивлены тем, что Станислав Черчесов не доверил место на поле лучшему бомбардиру прошедшего чемпионата - нападающему Федору Чалову.
- Я тоже могу удивляться, конечно. Но, возможно, Чалов не вписался бы в эту команду. Пока. Потому что работает он на футбольном поле все-таки маловато: мало движений у него, он ждет, когда ему кто-то отдаст пас. А вот, например, Дзюба меня второй год очень радует. Потому что он стал действительно работать на футбольном поле. Одно время Дзюба тоже ждал, когда к нему придет мяч. Теперь же он сам грамотно разбирается с мячом и отдает пас. Так что в этом
плане он очень прибавил. Когда его в прошлом году взяли на чемпионат мира ( он тогда в «Арсенале» был), я говорил, что его обязательно надо брать. Потому что можно будет играть «на столба». Он тогда был просто «столб». На него играли, он сбрасывал мяч головой и создавал какую-то опасность в штрафной соперника. Теперь же он сам работает, сам тащит мяч, дриблинг у него неплохой. То есть здесь он очень здорово вырос. Не знаю, кто его на это дело направил. Наверное, Станислав сам эти моменты поправил. И Дзюба просто заблистал. Меня это радует.
- Сейчас клубы готовятся к новому чемпионату страны. В том числе, думают над усилением. Какие позиции нужно усилить ЦСКА?
- Думаю, нужен хотя бы один центральный защитник - с крайними-то все нормально. Необходим нападающий один - «бегунок». Полузащита у нас укомплектована неплохо. Так что здесь небольшие вливания нужны. Думаю, что Евгений Леннорович (Гинер. - Прим. Rusfootball.info) об этом прекрасно знает. Пару игроков - больше не надо.
- На предсезонном сборе в Австрии «армейцы» встретятся в товарищеском турнире со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром».
- Играть всегда полезно. Тренировочный процесс - это тренировочный процесс: там идет отработка элементов, техники, тактики, а здесь идёт игра. Чем больше игр у тебя будет, тем больше ты приобретешь практику, тем больше ты осваиваешься на футбольном поле. Чем больше таких игр, тем лучше для футболиста. Потому что эта тягомотина, которая изо дня в день на сборах идет, изматывает вконец. А матчи, конечно, воспринимаются очень хорошо. И соперники хорошие - серьезные ребята, надо все время с ними играть. Очень хорошая практика. И стимул, наверное, какой-то будет: наверняка там есть какой-то призовой фонд. Это здорово.
- Соперниками ЦСКА в первых турах чемпионата России станут «Крылья Советов», «Оренбург», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Спартак». Как на это смотрите?
- А какая разница, с кем играть? Вот сейчас пройдет тренировочный процесс, игры в Австрии пройдут - это даст хорошую практику. Важно, что ребята сейчас не успеют перед чемпионатом выйти из формы. Это позитивный момент. Ну отдохнули пару недель после окончания чемпионата, и опять за работу - перерыва большого не было.
- Как вам показалась игра сборной России в последних матчах?
- Матч с Сан-Марино мне не понравился, пусть и много мячей забили. Какая-то сумбурная игра была, непонятная, хотя соперник у нас был безобразно слабый. Игра с Кипром, напротив, была очень качественной: грамотно и играли, в техническом исполнении все было отлично, и в физическом плане тоже здорово. В общем, здесь мне команда понравилась. Встречу Черчесова - обязательно ему об этом скажу. Я часто бываю в Российском футбольном союзе на КДК и порой его там встречаю. Просто хотел бы поблагодарить его за такую команду. Я получил большое удовольствие от игры с Кипром. Особенно во втором тайме. В первом долго ребята разыгрывались - видимо, осторожничали, а во втором просто блестяще сыграли: я давно такой команды не видел.
- Многие удивлены тем, что Станислав Черчесов не доверил место на поле лучшему бомбардиру прошедшего чемпионата - нападающему Федору Чалову.
- Я тоже могу удивляться, конечно. Но, возможно, Чалов не вписался бы в эту команду. Пока. Потому что работает он на футбольном поле все-таки маловато: мало движений у него, он ждет, когда ему кто-то отдаст пас. А вот, например, Дзюба меня второй год очень радует. Потому что он стал действительно работать на футбольном поле. Одно время Дзюба тоже ждал, когда к нему придет мяч. Теперь же он сам грамотно разбирается с мячом и отдает пас. Так что в этом
плане он очень прибавил. Когда его в прошлом году взяли на чемпионат мира ( он тогда в «Арсенале» был), я говорил, что его обязательно надо брать. Потому что можно будет играть «на столба». Он тогда был просто «столб». На него играли, он сбрасывал мяч головой и создавал какую-то опасность в штрафной соперника. Теперь же он сам работает, сам тащит мяч, дриблинг у него неплохой. То есть здесь он очень здорово вырос. Не знаю, кто его на это дело направил. Наверное, Станислав сам эти моменты поправил. И Дзюба просто заблистал. Меня это радует.
- Сейчас клубы готовятся к новому чемпионату страны. В том числе, думают над усилением. Какие позиции нужно усилить ЦСКА?
- Думаю, нужен хотя бы один центральный защитник - с крайними-то все нормально. Необходим нападающий один - «бегунок». Полузащита у нас укомплектована неплохо. Так что здесь небольшие вливания нужны. Думаю, что Евгений Леннорович (Гинер. - Прим. Rusfootball.info) об этом прекрасно знает. Пару игроков - больше не надо.
- На предсезонном сборе в Австрии «армейцы» встретятся в товарищеском турнире со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром».
- Играть всегда полезно. Тренировочный процесс - это тренировочный процесс: там идет отработка элементов, техники, тактики, а здесь идёт игра. Чем больше игр у тебя будет, тем больше ты приобретешь практику, тем больше ты осваиваешься на футбольном поле. Чем больше таких игр, тем лучше для футболиста. Потому что эта тягомотина, которая изо дня в день на сборах идет, изматывает вконец. А матчи, конечно, воспринимаются очень хорошо. И соперники хорошие - серьезные ребята, надо все время с ними играть. Очень хорошая практика. И стимул, наверное, какой-то будет: наверняка там есть какой-то призовой фонд. Это здорово.
- Соперниками ЦСКА в первых турах чемпионата России станут «Крылья Советов», «Оренбург», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Спартак». Как на это смотрите?
- А какая разница, с кем играть? Вот сейчас пройдет тренировочный процесс, игры в Австрии пройдут - это даст хорошую практику. Важно, что ребята сейчас не успеют перед чемпионатом выйти из формы. Это позитивный момент. Ну отдохнули пару недель после окончания чемпионата, и опять за работу - перерыва большого не было.