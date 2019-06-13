Сергей Игнашевич: в "Торпедо" все сделки и разрывы контрактов со мной обсуждаются
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о торпедовском футболе, о стадионе и целях команды.
"После чемпионата мира я стал помогать в молодежке ЦСКА и Станиславу Черчесову в сборной России. Зимой посчитал, что готов приступить к самостоятельной работе. И рассматривал различные варианты. Со Станиславом Саламычем посоветовался, он сказал: "Запомни главное: тренерство — профессия. Отнесись к ней со всей серьезностью". За это ему благодарен. Еще когда учился в ФШМ, мне говорили: "Дождь капает — пойдет наша игра". "Торпедо" ведь — заводская команда, здесь всегда ценились бойцовские качества. Плюс это была кубковая команда, а значит, с характером.
Моим первым тренером был Виктор Михалыч Шустиков — рекордсмен чемпионатов СССР по матчам подряд без замен. Его сын Сергей Викторыч рассказывал, как играл однажды с такой опухолью, что бутсу с трудом надел. А сейчас в «Торпедо» капитан — Сергей Сергеич Шустиков. И в его жилах течет торпедовская кровь.
На этом поле я не сыграл ни разу. Я ушел в тот момент, когда школа распалась. Но мне знакома эта бровка, трибуны… Первый матч, который я увидел вживую, был на "Торпедо". Кажется, Колыванов как раз два забил! Очень хорошо помню маршрут от «Автозаводской» до стадиона Стрельцова. Если будем вспоминать достопримечательности, я вас обыграю. Помните дырку, через которую шел короткий путь до сюда? А кто всегда сидел на скамейках у ДК "ЗИЛ"? Правильно, доминошники! Территория сейчас, конечно, серьезно меняется. Но у многих ребят, как и у меня, осталась чернота от гаревого поля. Теперь там искусственный газон, а вместо коробок — парковка.
Наша цель — побеждать в каждом матче. Минимум — это закрепиться в ФНЛ, максимум — озаботить наших руководителей подготовкой инфраструктуры к выходу в РПЛ. Сейчас очень важна трансферная кампания, поэтому все сделки и разрывы контрактов со мной обсуждаются", - цитирует Игнашевича Sport24.ru.
"После чемпионата мира я стал помогать в молодежке ЦСКА и Станиславу Черчесову в сборной России. Зимой посчитал, что готов приступить к самостоятельной работе. И рассматривал различные варианты. Со Станиславом Саламычем посоветовался, он сказал: "Запомни главное: тренерство — профессия. Отнесись к ней со всей серьезностью". За это ему благодарен. Еще когда учился в ФШМ, мне говорили: "Дождь капает — пойдет наша игра". "Торпедо" ведь — заводская команда, здесь всегда ценились бойцовские качества. Плюс это была кубковая команда, а значит, с характером.
Моим первым тренером был Виктор Михалыч Шустиков — рекордсмен чемпионатов СССР по матчам подряд без замен. Его сын Сергей Викторыч рассказывал, как играл однажды с такой опухолью, что бутсу с трудом надел. А сейчас в «Торпедо» капитан — Сергей Сергеич Шустиков. И в его жилах течет торпедовская кровь.
На этом поле я не сыграл ни разу. Я ушел в тот момент, когда школа распалась. Но мне знакома эта бровка, трибуны… Первый матч, который я увидел вживую, был на "Торпедо". Кажется, Колыванов как раз два забил! Очень хорошо помню маршрут от «Автозаводской» до стадиона Стрельцова. Если будем вспоминать достопримечательности, я вас обыграю. Помните дырку, через которую шел короткий путь до сюда? А кто всегда сидел на скамейках у ДК "ЗИЛ"? Правильно, доминошники! Территория сейчас, конечно, серьезно меняется. Но у многих ребят, как и у меня, осталась чернота от гаревого поля. Теперь там искусственный газон, а вместо коробок — парковка.
Наша цель — побеждать в каждом матче. Минимум — это закрепиться в ФНЛ, максимум — озаботить наших руководителей подготовкой инфраструктуры к выходу в РПЛ. Сейчас очень важна трансферная кампания, поэтому все сделки и разрывы контрактов со мной обсуждаются", - цитирует Игнашевича Sport24.ru.